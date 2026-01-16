Campus de básquet de Selección en Gimnasia y Esgrima

Dictado por el comodorense Nicolás Casalánguida y el DT del “Verde”, Pablo Favarel, será el 12 y 13 de febrero en el Socios Fundadores.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizará un nuevo Campus de básquet los días 12 y 13 de febrero, que se desarrollará en las instalaciones del estadio Socios Fundadores.

La actividad, destinada a chicos y chicas de 11 a 17 años, será dictado por el reconocido director técnico comodorense Nicolás Casalánguida y el entrenador del “Verde” Pablo Favarel, ambos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina Mayor. Del campus participará todo el staff técnico del “mens sana”.

Gimnasia una vez más propone una experiencia formativa integral, con entrenamientos técnicos, conceptos tácticos y charlas formativas, además de compartir actividades con los jugadores del plantel profesional del “Verde”, que compiten en la Liga Nacional de Básquet.

Todas las personas interesadas, pueden solicitar más información y costos al WhatsApp 297-4164517 o acercarse a la sede del club en Roque Sáenz Peña 750, de lunes a viernes de 10 a 18.

Foto: canchalatina.