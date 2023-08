C.A.P.A. obtuvo la personería jurídica  

Con cuatro categorías en la Asociación de Fútbol Senior de Comodoro Rivadavia, que congregan alrededor de cien personas, el Club Atlético Patagonia Argentina logró la personería jurídica y apuesta por seguir progresando.

Integrantes de C.A.P.A. se reunieron con funcionarios municipales, encabezados por el viceintendente Othar Macharashvili y el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el fin de agradecer el acompañamiento para lograr la personería jurídica. Asimismo, manifestaron sus inquietudes y expresaron distintas consultas para seguir trabajando conjuntamente.

Para Silvio Carrizo, presidente de C.A.PA., se dio un “paso adelante” en lo institucional y dijo que “estoy hace mucho tiempo en el club y siempre tuvimos una meta, gracias a dios pudimos constituirla con el apoyo de la Municipalidad y del Ente Comodoro Deportes, que siempre estuvieron para apoyarnos y darnos las directivas, hoy en día somos un club constituido legalmente y estamos muy agradecidos”.

Desde la dirigencia, se apuesta a seguir progresando: “Esto sirve para ir más allá, comenzamos como un club de veteranos, pero al lograr la personería jurídica podemos soñar más allá, como por ejemplo crear la escuela de fútbol, donde se constituya una familia dentro del club”, indicó. Carrizo no descarta sumar otros deportes: “Sé que no es fácil pero soñar no cuesta nada”.