Capacitación sobre seguridad, higiene e inclusión laboral

La propuesta desarrollada este lunes abordó herramientas vinculadas a la seguridad e higiene y el rol de la mujer en las obras y ámbitos laborales. Durante la jornada, representantes del gremio participaron de una instancia de formación a cargo de capacitadores del Colegio de Seguridad e Higiene, provenientes de Río Gallegos, quienes brindaron información sobre los alcances y fundamentos de la seguridad laboral.

El jefe de Gabinete del municipio de Caleta Olivia, Mariano Mazzaglia, destacó el acompañamiento de la gestión que encabeza Pablo Carrizo, indicando que “para nosotros es importante estar presentes y acompañar esta capacitación vinculada a la seguridad e higiene y a la inclusión de la mujer dentro de las obras”.

Asimismo, remarcó que desde el Municipio se pone a disposición espacios adecuados para el desarrollo de propuestas que contribuyan a fortalecer los conocimientos y herramientas de los trabajadores. “Estamos contentos de poder acompañarlos, no solamente con nuestra presencia, sino también poniendo a disposición un lugar cómodo para que puedan brindar este tipo de capacitaciones”, puntualizó.

Desde la Municipalidad señalaron además que continuarán acompañando iniciativas de formación impulsadas por UOCRA y otras instituciones de la comunidad, entendiendo que la capacitación permanente contribuye a mejorar las condiciones y conocimientos dentro del ámbito laboral.

Fuente: Prensa Municipal