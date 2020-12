Capturan a pedófilo prófugo que estudiaba para maestro

Una joven chilena expuso en Facebook que fue violada por su primo desde los 5 a los 13 años. La publicación llegó a manos del equipo directivo del Instituto de Formación Docente N° 3 de San Martín de los Andes, desde donde advirtieron que el acusado acababa de terminar de estudiar el primer año de la carrera para ser maestro de primaria. Comprobaron que tenía una orden de captura internacional desde Chile, a raíz de tres denuncias por abuso sexual, y a los días fue atrapado en la frontera al salir del país.

El pasado 4 de diciembre, la joven víctima denunció públicamente los abusos sufridos por su primo. La denuncia judicial la había radicado dos años atrás, en diciembre del 2018, pero nunca hubo avances en la causa.

"No ha habido justicia alguna. Y ya yo creo que se demorara algunos años más para que tomen detenido a este pedófilo. Es por eso que quiero hacerlo público, para que sepan que es un peligro para la sociedad. Él no tiene filtro, todo le sirve para satisfacer su deseo sexual, es manipulador, narcisista. Parece buena persona a simple vista, es servicial, amable, pero es un asqueroso psicópata", escribió la mujer, quien expuso el nombre completo del joven e informó que se encontraba prófugo de la Justicia en San Martín de los Andes.

La publicación en redes fue vista por una mujer de la ciudad cordillerana que, a su vez, se comunicó con el equipo directivo del IFD 3. Fue la vicedirectora Silvia Kuasñosky, quien además es militante feminista, la que radicó una exposición policial en la Comisaría 23 sobre lo ocurrido.

"Inmediatamente lo que hago es contactarme con la víctima, su prima también hizo una denuncia y me dijo que también había violado a su hermanito menor. Después me mandó mensajes de otras chicas y me llenó de denuncias", contó la docente a LM Neuquén. Tras no encontrar muchas respuestas en la Comisaría, acudieron a la Brigada de Investigaciones de la Policía y desde allí se llevó adelante la investigación.

El equipo docente pudo comprobar que el estudiante estaba viviendo y trabajando en un hostel de la ciudad, y luego supieron que tenía planificado irse de la ciudad y volver a Chile. Así, comunicaron estos datos a la Policía.

"Siempre le vamos a creer a la victima y acompañamos a todas las mujeres y disidencias que nos consultan por diferentes motivos, desde hace muchos años, en el profesorado", destacó la docente.

El comisario inspector Daniel Castillo confirmó a LM Neuquén que tras recibir la denuncia del equipo docente, verificaron que el imputado tenía una orden de captura internacional emitida desde Chile y, tras conocer que cruzaría la frontera, se contactaron con la DPI de Chile y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de ese país.

"Esta persona, con un documento falso, quería ingresar a Chile y la PDI ya estaba anoticiado de su viaje, así que no hicieron más que esperarlo en la frontera y, cuando quiso ingresar, fue detenido", explicó Castillo. Según dijo, tenían la identidad corroborada a partir de la compra del pasaje en colectivo, que confirmaba sus datos personales.

El hombre fue detenido el pasado miércoles y todo quedó en manos de la Justicia chilena, que ordenó la prisión preventiva por tres meses mientras dure la investigación.

Fuente: La Mañana Neuquén