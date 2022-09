Carlos es el nuevo rey de Reino Unido

El hasta hace una pocas horas príncipe Carlos, se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra inmediatamente conocida la noticia de la muerte de su madre, la reina Isabel II a los 96 años de edad en su residencia en Escocia.

Carlos, quien ya se encontraba en Balmoral junto al duque de Cambridge y la familia más cercana acompañando a la reina, es el hijo mayor de la soberana y el heredero al trono del Reino Unido. Su coronación oficial, no obstante, no tendrá lugar hasta dentro de un tiempo, recordó The Guardian.

Por protocolo, su primera interacción como rey será una audiencia con la primera ministra británica, Liz Truss, quien asumió el cargo hace apenas dos días.

La proclamación formal de Carlos se realizará tan pronto como sea posible en un consejo de adhesión en el Palacio de St. James, en el que participarán los miembros del consejo privado, que asesora al monarca en asuntos de Estado.

Tradicionalmente, los invitados incluyen miembros de la Cámara de los Lores, el alcalde, concejales y otros ciudadanos destacados de la ciudad de Londres, así como los altos comisionados en Londres de las naciones miembros de la Commonwealth.