Un emprendimiento productivo encendió la discusión en la provincia: la comercialización de carne de burro como alternativa alimenticia, con precios que rondan los $7.500 el kilo, en un contexto donde el costo de la carne tradicional sigue en alza.

¿Carne de burro en la mesa? La propuesta que genera debate en Chubut

La iniciativa forma parte del proyecto “Burros Patagones”, impulsado por el productor Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, y ya comenzó a venderse en el valle, con proyección hacia localidades cordilleranas como Esquel y Trevelin.

Una alternativa en tiempos de crisis

Según su impulsor, la propuesta busca ofrecer una opción distinta frente a las dificultades productivas de la región, donde la ganadería vacuna presenta limitaciones y la actividad ovina atraviesa un escenario complejo.

“La carne de burro es nutritiva, de buen sabor y de calidad”, aseguró el productor, quien además planea realizar degustaciones abiertas para acercar el producto a la comunidad y fomentar su aceptación.

Entre la curiosidad y la polémica

La iniciativa no pasó desapercibida y abrió un fuerte debate social. Mientras algunos ven una alternativa válida en términos productivos y económicos, sectores proteccionistas cuestionan el uso de un animal históricamente vinculado al trabajo rural.

En ciudades como Esquel, la discusión ya se instaló: ¿puede convertirse en una opción más dentro del consumo habitual o chocará con barreras culturales.

Proyección y desafíos

El crecimiento del proyecto dependerá, en gran medida, de la habilitación del SENASA para su comercialización a mayor escala. Además, el emprendimiento contempla el aprovechamiento integral del animal, incluyendo la exportación de cuero.

Por ahora, la propuesta divide opiniones, pero deja en claro algo: el debate sobre qué comemos —y por qué— está más abierto que nunca en la región.