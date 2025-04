Carrizo y Güenchenén valoraron el acuerdo entre Provincia e YPF

Ambos dirigentes acompañaron al gobernador Claudio Vidal (foto) en el acto celebrado el miércoles en Buenos Aires, donde se concretó el compromiso de la operadora -representada por el presidente del directorio, Horacio Marín- para transferir las áreas maduras a FOMICRUZ y hacerse cargo del estudio de un programa de remediación ambiental, aportando además una suma de 200 millones de dólares.

Al respecto, el jefe comunal dijo que este acuerdo “es de suma importancia”, resaltando que “por primera vez en la historia, los fondos que ingresen por parte de la operadora serán volcados en obras que se traducirán en beneficio para el bienestar de los santacruceños”.

De manera puntual, menciono que “en Caleta Olivia tenemos muchas necesidades; muchas cuentas pendientes con los vecinos y mediante el fondo UNIRSE podremos ejecutar obras que ya tenemos en proyectos y fueron presentados al gobierno provincial”.

Al hacer referencia a las mismas, citó que una de las principales será la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos cloacales, “pensada y proyectada para una ciudad de 130 mil habitantes, analizando la proyección del crecimiento de nuestra localidad”.

Agregó la construcción de un nuevo Centro Integrador Comunitario para el barrio ARA San Juan, un polideportivo, la refacción y modernización del Paseo Costero y la puesta en marcha de planes de viviendas, entre otras.

Por su parte, el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, dijo que “ahora todo se empieza a aclarar después de tantos meses de oscuridad, de incertidumbre y de años en los que YPF bajó la producción, bajó equipos y dejó de perforar”.

Según el sindicalista, “hablamos de una YPF que llegó con este gobierno nacional y lo primero que dijo es que se retiraba de todas las provincias donde tiene yacimientos convencionales; y Santa Cruz tiene yacimientos convencionales, así que no íbamos a ser ajenos a esto”.

Luego, añadió que “claramente ese golpe lo hemos sentido. Decían que no íbamos a salir; que no íbamos a poder… y bueno, hoy estamos acá, con un acuerdo importante, con el pasivo ambiental. De hecho, esto no lo vemos reflejado en ninguna de las provincias donde YPF está discutiendo y para nosotros es sumamente importante”.