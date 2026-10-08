El Rayo McQueen, un coche de carreras novato y apasionado descubre que el camino se hace andando, cuando se encuentra perdido en la ciudad fantasma Radiator Springs de la Ruta 66. Atravesando el país en dirección al gran Campeonato de la Copa Piston en California para competir con dos veteranos, McQueen conoce a los originales personajes que habitan en la ciudad, incluida Sally, Doc Hudson y Mater, una leal grúa oxidada. Todos ellos le ayudarán a comprender que hay cosas más importantes que conseguir premios, fama y patrocinios. Llena de humor, acción, sentimientos y verdaderas proezas técnicas, “Cars” es una película de alta velocidad para espectadores de todas las edades.

“Siempre me han gustado los coches”, dijo en su momento el director John Lasseter. “Por un lado tengo sangre Disney y por el otro tengo aceite de motor. Y la idea de combinar estas dos pasiones de mi vida -coches y animación- era irresistible. Cuando Joe Ranft y yo empezamos a hablar sobre esta película en 1998, sabíamos que queríamos hacer una cinta en la los coches fueran personajes. En aquella época vimos un documental llamado “Divided Highways” que hablaba de la autopista interestatal y de cómo afecta a las pequeñas ciudades que atravesaba. Nos impactó y empezamos a pensar en lo que pasó en aquellas pequeñas ciudades que cayeron en el olvido. Fue entonces cuando empezamos a documentarnos sobre la Autopista 66”.

“A Joe le gustó la idea y nuestra historia partió de ahí”, contaba. “La principal característica del Rayo McQueen, nuestro coche protagonista, es que es el más rápido. Lo único que le importa es ganar el campeonato. Era el personaje perfecto que se ve obligado a bajar el ritmo, lo mismo que me pasó a mí en el viaje en caravana que hice con mi familia. Era la primera vez que bajaba el ritmo en mi carrera profesional y fue fantástico. Lo que distingue a Pixar Films es que las historias nacen del corazón de sus creadores. Surgen de cosas que son muy personales y que nos emocionan. Eso es lo que aporta el calado emocional a nuestras películas”.

En 2001, Lasseter, Ranft, la productora Darla Anderson, los diseñadores de producción Bob Pauley y Bill Cone, junto con otros miembros clave del equipo de producción volaron a Oklahoma City y se adentraron en un viaje de nueve días por la Route 66, en una caravana de cuatro Cadillac blancos. El historiador y autor Michael Wallis encabezaba la expedición, y les hizo descubrir a las personas y los lugares que hacen tan especial esta autopista. En cada parada que hicieron en el camino, el equipo pudo observar de primera mano la “pátina” de las ciudades e intentaron capturar la riqueza de las texturas y los colores. Les interesaron especialmente los anuncios pintados en los lados de los edificios, que habían acusado el paso del tiempo y las muchas capas. Se realizaron estudios detallados sobre las formaciones de nubes y rocas y de la variedad de vegetación que jalonaba el camino.

CINE COLISEO (jue 08 y mie 14 de octubre):

18:45 Hs. CARS 20 AÑOS (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 09, y mar 13 de octubre):

18:45 Hs. CARS 20 AÑOS (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 10, dom 11 y lun 12 de octubre):

16:30 Hs. CARS 20 AÑOS (2D doblada)

19:15 Hs. CARS 20 AÑOS (2D doblada)

Título original: Cars

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2006

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 1 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Guión y dirección: John Lasseter

Producción: Darla K. Anderson

Música: Randy Newman

Montaje: Ken Schretzmann

Voces originales:

Paul Newman (Doc Hudson), Owen Wilson (Rayo McQueen), Bonnie Hunt (Sally), Richard Petty (The King), Cheech Marin (Ramone), Richard Kind (Van), Billy Cristal (Mike Car), Jennifer Lewis (Flo), Larry “The Cable” Guy (Mater)