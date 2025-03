Caruso Lombardi se metió en política: será candidato en CABA

El líder del MID, Oscar Zago, postuló este sábado al ex entrenador de fútbol Ricardo Caruso Lombardi como primer candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, tras romper la alianza que había sellado la semana pasado con el PRO.

"Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad", dijo Zago en un video junto a Caruso Lombardi.

Por su parte, Lombardi, expresó: "Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara".