Caso Loan Danilo Peña: Laudelina no volverá a declarar

A cuatro meses de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, no hay datos certeros sobre qué sucedió con el menor de 5 años. En ese marco, en las últimas horas la jueza federal de Goya, aprobó el traslado de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, a un penal de Mendoza por cuestiones de “seguridad”.

La decisión de la jueza Cristina Pozzer Penzo de llevar a Laudelina desde el penal de Ezeiza hacia el Complejo Penitenciario Federal N° 6 Luján de Cuyo tuvo consecuencias en el proceso judicial: la detenida había solicitado una ampliación de su declaración indagatoria sobre la cual se esperaba que aportara un dato clave para la causa por la desaparición de su sobrino, de quien se perdió el rastro el 13 de junio pasado, cuando salió a caminar por el monte tras almorzar en lo de su abuela Catalina.

Sin embargo, luego de confirmarse su traslado, Laudelina cambió de parecer y decidió no declarar nuevamente.

“Laudelina declinó la voluntad de mentir y será trasladada a Mendoza”, informó abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallegos, en una entrevista con Radio 10.

El 29 de junio Laudelina se había presentado ante la Justicia provincial de Corrientes y había asegurado que Carlos Pérez y María Victoria Caillava - dos de los principales sospechosos - habían atropellado a Loan.

Luego, la mujer se retractó y sostuvo que su declaración había sido manipulada y coaccionada por su entonces abogado: “Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi”, expresó Laudelina pero amplió: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba... yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos”.

Por qué trasladan a Laudelina a Mendoza

El pedido de traslado fue presentado por el director General de Régimen Correccional, quien argumentó la petición por “razones de seguridad” así como también posibles “riesgos y necesidades” asociados al perfil criminal de la imputada.

“Luego de un exhaustivo análisis en materia de contexto de encierro y las consideraciones vertidas anteriormente, esta instancia considera acertado que la misma sea trasladada hacia otro Establecimiento penitenciario de esta repartición, acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”, sostiene el escrito presentado a la jueza, según publicó Infobae.

Estaba previsto que Laudelina ampliara su declaración este jueves vía Zoom desde el penal de Ezeiza, pero cuando se confirmó su traslado, la acusada solicitó no volver a declarar.