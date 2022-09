Central Córdoba goleó en Santiago del Estero y sumó en el promedio

Central Córdoba de Santiago del Estero goleó 3-0 a Godoy Cruz de Mendoza por la 18ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugó en el Estadio Madre de Ciudades y tuvo el arbitraje de Jorge Baliño. Los goles los hicieron Silvio Martínez -en dos ocasiones- y Renzo López.

El conjunto local entendió como jugarle el duelo a la visita, que iba a buscar la punta del campeonato. Desde el arranque el Ferroviario fue más y a los 10 minutos de comenzada la primera parte, marcó la ventaja de la mano de un golazo de Alejandro Martínez.

El Tomba no pudo reaccionar y a los 35 minutos, la dupla técnica Orsi-Gómez comenzó a meter mano en el equipo y saltaron a la cancha Tadeo Allende y Tomás Castro Ponce. De todos modos, no pudieron cambiar el resultado, que además debería haber sido más amplio, pero el árbitro Jorge Baliño fue llamado a ver un posible penal para Central Córdoba, que finalmente no sancionó.

En el segundo tiempo, la tónica fue la misma y la superioridad del conjunto de Abel Balbo, amplió la diferencia con un gol de cabeza de Renzo López a los 13 minutos, y luego tras un penal sancionado por el árbitro, que luego Silvio Martínez cambió por gol.

Con este resultado, Central Córdoba quedó en el puesto 19° con 21 puntos, mientras que Godoy cruz se perdió de escalar a la punta y terminó cuarto con 31 puntos.

................

Síntesis

Central Córdoba 3 / Godoy Cruz 0

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Lautaro Montoya; Silvio Martínez, Nicolás Linares, Jesús Soraire y Hernán López; Juan Kaprof y Renzo López. DT: Abel Balbo.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari, Pier Barrios y Franco Negri; Gonzalo Abrego y Juan Andrada; Martín Ojeda, Gabriel Vega y Valentín Burgoa; Salomón Rodríguez. DT: Sergio Gómez.

Gol PT: 11’ Silvio Martínez (CC).

Goles ST: 13’ Renzo López (CC), 30’ Martínez (GC) de penal.

Cambios PT: 35’ Tadeo Allende x Burgoa (GC) y 41’ Tomás Castro Ponce x Abrego (GC).

Cambios ST: al inicio Enzo Larrosa x Vega (GC), 27’ Tomás Badaloni x Rodríguez (GC), Gonzalo Ríos x Krapof (CC), 28’ Fernando Martínez x López (CC), 35’ Cristian Torres x S. Martínez (CC), 39’ Matías Ramírez x Ojeda (GC), 41’ Matías Di Benedetto x Ramírez (CC).

Amonestados: Sbuttoni, Soraire (CC). Breintenbruch. Ferrari (GC).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Madre de Ciudades.