Andrea Mutura: "Comodoro me dio un lugar maravilloso"

La fisicoculturista cordobesa, que lleva más de 20 años viviendo en la ciudad, se preparó durante el primer semestre del año para su primera incursión fuera del país en el Grizzly NPC Chile 2026, que será el 1º de agosto en Santiago.

La atleta de fisicoculturismo Andrea Mutura fue recibida por el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, de cara al acompañamiento del ente deportivo para sus próximos compromisos internacionales.

La fisicoculturista cordobesa lleva más de 20 años viviendo en la ciudad, comenzó la actividad hace 5 años y viene de un cierre de 2025 muy positivo, con podios en el Muscleshow de La Plata y Comodoro, además de otros grandes logros en Córdoba.

Mantuvo un correcto entrenamiento preparativo para este segundo semestre, donde tendrá dos exigentes competencia en Chile, ya que primero será parte del regional Grizzly NPC 2026 en Santiago a inicios de agosto, y espera poder volver en octubre para otro evento de mayor magnitud.

“Vine para cerrar lo que será mi año de competencia, que lo arranco en agosto. Era un proyecto en vista desde fines del año pasado en mi última competencia. Prepararme para este segundo semestre, se dio poder ir a competir afuera. Es mi primera vez y estoy muy emocionada, me vengo preparando hace meses. Representar a la ciudad para mi es muy importante, porque Comodoro me dio un lugar maravilloso. Es una forma de retribuir a la ciudad como así también a Hernán por toda la ayuda que me brinda”, señaló Mutura.

“A fin de año pasado metí dos podios, en un torneo en Comodoro y luego en Córdoba. Metí primer puesto en Comodoro y en Córdoba un segundo puesto. Super feliz, es hora de volar y prepararme para lo que se viene en agosto, que será mi primera vez internacional. Iremos a Chile con todo, a representar a la ciudad. Hago ese Regional y luego en octubre tendré otro certamen internacional en Chile”, explicó.

“Hace 5 que hago fisicoculturismo y amo lo que hago. Pongo mucho, el día que me falle la cabeza, lo dejaré de hacer. Mientras la cabeza me funcione y yo sea feliz haciéndolo, no lo voy a dejar de hacer nunca”, agregó.

“La reunión fue muy buena. Con Hernán siempre estoy agradecida, por la mano que me da a mí, como a todos los deportistas. Un gesto maravilloso siempre con todo el deporte”, sentenció.