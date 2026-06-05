Bodrato Mionetto hizo la "pole" del viernes en la Clase 2 del TN

El joven piloto busca su segunda pole position. Muestra de ello es haber obtenido el mejor tiempo en la primera clasificación disputada en horas de la tarde, en La Plata.

Franco Bodrato Mionetto logró el mejor tiempo al cabo de la primera tanda clasificatoria que el TN Clase 2 disputó en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), donde este viernes terminó el primer día de actividad oficial en el marco de la quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros, que continuará el sábado con la disputa de la segunda tanda y las tres series clasificatorias.

El piloto del equipo Hero Motos Racing cronometró 1m33s859, superando por 0s094 a Valentino Quattrocchi, autor del mejor tiempo en la tanda general de entrenamientos, mientras que Martín Leston se ubicó en tercer lugar, a 0s917 del líder. El piloto quilmeño pudo ascender en el clasificador sobre el final de la jornada, a bordo del Peugeot 208 atendido por Antolín Competición, informó la página del TN.

Horacio Evolo cerró un excelente día de actividad al quedar en cuarto puesto en la primera clasificatoria, completando una jornada en la que siempre estuvo entre los primeros diez clasificados. Francisco Coltrinari, líder del Campeonato 2026 de TN Clase 2, culminó la primera tanda clasificatoria ocupando el quinto lugar, distantes 0s425 del líder.

El resultado de la primera tanda clasificatoria representa una jornada altamente positiva para Alquat Motorsport, a partir del asesoramiento que brinda a Franco Bodrato Mionetto y a Horacio Evolo, además de la atención del Toyota Yaris que utiliza quien se destacó en los entrenamientos generales del día de este viernes.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, se clasificó en el 16º puesto.

Con una segunda tanda clasificatoria a disputarse desde las 11 de este sábado y las tres series clasificatorias desde las 15, continuará el Gran Premio elf - Copa Crossmaster para TN Clase 2, cuyo líder anual es Francisco Coltrinari, este viernes líder en el primer entrenamiento y dueño del quinto tiempo en la etapa clasificatoria que cerró la primera jornada en el escenario platense.