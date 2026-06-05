Pierina Team tiene un nuevo espacio y proyectos a futuro

La referente de kickboxing se reunió con el presidente de Comodoro Deportes pensando en los proyectos del Pierina Team y busca seguir su desarrollo deportivo y capacitaciones.

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió a la atleta e instructora de kickboxing Pierina Segura, quien lleva adelante el Pierina Team en un nuevo espacio de calle Sargento Cabral 997, más precisamente en Dojo Indra, donde funciona la escuela de Jiu Jitsu de Luis Hernández, y también la escuela de kickboxing de la referente comodorense.

Pierina comentó su situación, la intención de continuar con el desarrollo deportivo de su equipo y la posibilidad de capacitaciones en el corto plazo en Buenos Aires, siempre de la mano del renombrado Dojo Serpiente de Cristian Bosch.

“La reunión como siempre positiva. Hernán te abre las puertas, te da un pantallazo de lo que puede ayudar, en qué no. Agradecida como siempre tanto de que nos escuche, y también por darnos una mano. Tenemos un emprendimiento, nuestro espacio y a veces se pone cuesta arriba. Nos va a ayudar con eso. También tengo capacitaciones en Buenos Aires y me va a acompañar con eso también”, expresó Pierina Segura.

“Seguimos con el circuito, seguimos metiendo algunos chicos en la Liga Patagónica. Ahora tenemos dos torneos en Caleta Olivia, el 13 y el 27 de junio, donde nuestro campeón Gastón Garcete peleará por algunos cintos más. También tenemos algunos chicos nuevos que los vamos a llevar a kicklight. Esa modalidad nos da la posibilidad de trabajar lo formativo, y está bueno para ellos, para que den sus primeros pasos en el deporte”, explicó.

“En Córdoba será en octubre, todavía no me dijeron la fecha, pero queremos estar en el Bestia Fight Club. Y la capacitación en Buenos Aires será en julio, así que ya preparando todo”, agregó.

“Funcionamos en la calle Sargento Cabral 997, se llama Dojo Indra. Es una escuela de Artes Marciales Dojo Indra donde tenemos Jiu Jitsu y judo a cargo de Luis Hernández, y Pierina Team donde hago la parte de kickboxing. Estoy de lunes a viernes a las 20:00, y los sábados es pase libre a las 13:00 para kickboxing, y a las 15:00 Jiu Jitsu. Hay un lindo ambiente, a veces se quedan a comer, es bastante familiar”, comentó Pierina segura.

“Muchas gracias por el espacio, a Hernán Martínez por escucharnos siempre y tenernos presentes”, cerró.