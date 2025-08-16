Central y Riestra repartieron puntos en Rosario

Igualaron 1-1 por la 5ª fecha del torneo Clausura. Véliz marcó para el ‘Canalla’, mientras que Herrera, de penal, hizo el gol del ‘Malevo’.

Rosario Central y Deportivo Riestra empataron este sábado 1-1 en el marco de la quinta fecha del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Alejo Vélez, a los 9’ de la etapa inicial abrió el marcador para el dueño de casa, mientras que Jonathan Herrera, en el final y de penal, puso el definitivo 1-1 en Rosario.

Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra, ex Comisión de Actividades Infantiles.

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.