Cerro Chenque: "son grietas superficiales"

Sobre la situación del cerro Chenque, el intendente Othar Macharashvili sostuvo este miércoles que “es importante señalar que no reviste mayores consecuencias, ya que se trata de grietas superficiales, debido al escurrimiento natural del Cerro.

“A primera hora me hice presente en el lugar junto a un equipo de profesionales – señaló Macharashvili- y se pudo evaluar que no reviste riesgo porque es un escurrimiento del agua que está previsto que baje por las canaletas que se hicieron en el escalonamiento, pero al haber tanta agua las superó y corrió superficialmente por los costados abriendo unas grietas que lavó el cerro, tirando el barro hacia la calle. No reviste una gravedad estructural y ya se encuentran trabajando las máquinas para limpiar el sector de calle Sarmiento”, concluyó.