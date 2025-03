Chapur se quedó con la victoria del TC donde Agrelo finalizó 11º

Es el segundo festejo en una semana. Primero el título de la Supercopa Internacional que ganó Talleres y este domingo, un hincha confeso del albiazul se quedó con el triunfo, en la última vuelta, de la final, que por la segunda fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera, se corrió en el autódromo de El Calafate.

Facundo Chapur, que maneja un Torino NG del equipo Trotta Competición, fue astuto y sagaz, nunca mostró la maniobra y en el último giro y luego del tercer relanzamiento superó al piloto Juan Martín Trucco que había hecho el gran gasto de la carrera. “Metralleta” lo sorprendió, aceleró lo debido y pudo obtener el primer y siempre, ansiado triunfo en la máxima categoría del automovilismo nacional.

El año pasado y con otro vehículo, también había ganado, pero luego fue excluido por anomalías técnicas; hoy tuvo su recompensa y se va para Córdoba con toda la gloria.

El desarrollo de la competencia fue a todas luces apasionante, con un dominio desde la largada del piloto Juan Martín Trucco que había ganado la serie más rápida y resistió los embates de Chapur en cada uno de los tres relanzamientos que intentó en reiteradas oportunidades arrebatarle la punta, incluso con algún toque y roce producto de la fricción por lograr el cometido que finalmente consiguió en los últimos metros, informó la página de la ACTC.

Mas allá de Chapur y Trucco, gran trabajo del piloto de Balcarce, Santiago Mangoni, que desde el tercer lugar siempre se mantuvo expectante y pudo, finalmente acceder al último escalón del podio.

Cuarto arribó el campeón, Julián Santero, con el Ford Mustang que, con este resultado, le permite acceder a la cima del campeonato, quinto llegó Mauricio Lambiris, también con Ford Mustang.

Gran carrera del TC, lejos de casa, con un excelente final en un circuito difícil y lleno de sobresaltos, inscribiendo en sus históricas páginas a un nuevo ganador, cordobés y veloz, que supo aprovechar el excelente equilibrio de su Torino y volver a su provincia con las manos bien llenas y devolverle la alegría al equipo que regentea el experimentado Esteban Trotta.

“Imaginate lo feliz que estoy, porque me saqué un gran peso de encima, ganar en el TC, era un sueño y hoy, con este gran auto pude lograrlo. Juan Martín, hizo todo bien, nunca me dejó el hueco, jamás se equivocó, yo pude hacer una tijera y me ayudó la tracción del Toro, apreté los dientes y salió todo bien, era el último intento”, afirmó el vencedor.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, que en la segunda serie fue sexto, terminó en el undécimo lugar. De esa manera, el representante del Maquin Parts volvió a ser protagonista con su Toyota Camry en la categoría más convocante que tiene el automovilismo argentino.

Luego de dos carreras, el campeonato del TC está liderado por el piloto Julián Santero: 73 puntos, 2do. Juan Martin Trucco: 72, 3ro. Jose Manuel Urcera: 70, 4to, Jonatan Castellano: 62, 5to. Mauricio Lambiris: 61 unidades, sexto Agrelo con 60.5 y el ganador de El Calafate, Facundo Chapur, está 10º. Con 49,5 puntos.

La próxima carrera del TC, tercera del certamen 2025, será el 30 de marzo en el autódromo de la localidad de Centenario en la provincia del Neuqúen.

Panorama - 25 vueltas

1º Facundo Chapur (Torino) 38'52’’910/1000

2º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 0'290/1000

3º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 0'972/1000

4º Julián Santero (Ford Mustang) a 1'419/1000

5º José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 1'810/1000

6º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 2'026/1000

7º Elio Craparo (Dodge Challenger) a 2'823/1000

8º Mariano Werner (Ford Mustang) a 3'300/1000

9º Hernán Palazzo (Toyota Camry) a 3'611/1000

10º Nicolás Trosset (Ford Mustang) a 3'917/1000

11º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 4'390/1000