Chenque ganó la 18ª edición del Torneo de Hóckey Playa

El tradicional certamen de verano se disputó el último fin de semana en la Bajada 12 de Rada Tilly, con la participación de más de 50 equipos.

Se disputó el fin de semana en la Bajada 12, la 18ª edición del Torneo de Hóckey Playa “Claudia Clotta Cardonatti”, que organizó, como todos los años, Náutico y Deportivo Rada Tilly.

En ese contexto, en Primera Damas, la gloria quedó en manos de Chenque Patronelli, segundo terminó La 24.7, mientras que el podio fue completado por La Fiambrería.

En esta categoría, la principal, Valentina García fue la jugadora destacada, y la mejor arquera resultó Malena Mutio.

Mientras tanto, en Caballeros, el primer puesto se lo adjudicó la gente de Andino7S, escoltado por Zona Norte, mientras que Los Compadres terminaron en la tercera colocación.

Siguiendo con la premiación, en Mamis, las campeonas fueron Fugitivas, que derrotaron en la definición del certamen al conjunto de Qué Pasó Ayer. El tercer lugar lo ocupó El Equipo de La Tía.

En lo que respecta a Menores, el título se lo llevó Marea Baja, seguido de Cala Arriba de la Barra, mientras que en tercer lugar, terminó Marea Alta. Y en Caballeritos, el primer puesto fue para Los Pipis y segundos terminaron San Jorge.

De esa manera se fue el segundo clásico del verano. Ya pasó el rugby, recién termina el hóckey y se viene dentro de pocos días, una nueva edición del Streetball, certamen de básquet callejero que también lo organiza Náutico Rada Tilly.

…………………

Panorama

Caballeritos

1- Los Pipis

2- San Jorge

Menores

1-Marea Baja

2-Cala Arriba de la Barra

3-Marea Alta

Mamis

1-Fugitivas

2-Qué Pasó Ayer

3- El Equipo de la Tía

Caballeros

1-Andino7S

2-Zona Norte

3-Los Compadres

Primera Damas:

1-Chenque Patronelli

2-La 24.7

3-La Fiambrería