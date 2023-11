Chenque RC logró la plaza para jugar el Regional 2024  

El plantel superior de Chenque RC de Comodoro Rivadavia logró este sábado su clasificación para jugar la próxima edición del Torneo Regional de rugby 2024 al imponerse a Ushuaia RC por 14-12 en el triangular patagónico que se disputó en el campo de juego de Puerto Madryn RC.

En un duelo jugado bajo una intensa lluvia, los de El Trébol se quedaron con una dura victoria haciéndose fuerte desde su scrum.

El duelo fue parejo y a los 10' comenzó una tormenta, que cesó pero no así la lluvia. El desarrollo fue de paridad y al descanso se fueron empatados 7-7.

Los de Tierra del Fuego marcaron un try a los 5' del complemento para ponerse arriba 12 a 5. El clima no permitía jugar con las manos y los dirigidos por Federico Such apostaron a la formación fija que les dio réditos durante el duelo y así llegaría una amarilla para Ushuaia y sobre el final otro try penal que le dio la victoria y el pasaje al Regional.

Cabe destacar que en su primer juego, disputado ante el local Madryn RC, también fue victoria del ’Celeste’, que se impuso por 26-13.

Por su parte, y en un duelo muy parejo, donde se fueron al descanso empatados en cero, Madryn RC se quedó con la victoria por 6-5 ante el conjunto fueguino.

Ambos se repartieron el protagonismo durante el desarrollo del duelo y abrió el score a los 12' el local con un penal.

Rápido llegó el try de los de Tierra del Fuego para pasar arriba. A los 18' un nuevo penal del "Lobo Marino" lo puso arriba por la mínima y lo aguantó para quedarse con la victoria.

Panorama

- Chenque RC 26 / Puerto Madryn RC 13.

- Puerto Madryn RC 6 / Ushuaia RC 5.

- Chenque RC 14 / Ushuaia RC 12.