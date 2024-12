Chenque se consagró campeón del Clausura en Primera Damas

El equipo femenino de Chenque RC se consagró el fin de semana campeón del torneo Clausura 2024 de césped que organizó la Asociación Austral de Hóckey.

Fue al derrotar por 3-0 a Calafate RC en la final de Primera Damas que se jugó en el campo de juego de Náutico Rada Tilly. El tercer puesto quedó para las ’aurinegras’ que vencieron 2-1 a Comodoro RC.

Los otros equipos que se consagraron campeones de este certamen fueron los siguientes: Chenque (Sub 14), Náutico (Sub 16 y Sub 16 B), y Náutico ’Amarillo (Sub 19).

Cabe destacar que el sábado, tanto Deportivo Portugués como Calafate RC oficiaron de local, mientras que el domingo, lo hicieron Chenque RC y Santa Lucía.

Desde la Asociación Austral de Hóckey agradecen la participación de todos los equipos, a los delegados, enfermeras, jueces de mesa y en especial al plantel de árbitros.

Panorama

CANCHA: NAUTICO RADA TILLY

3º y 4º puesto

SUB 14

- Santa Lucía 2 / Calafate RC 0.

SUB 16

- Deportivo Portugués 2 (2) / Chenque RC 2 (4).

SUB 16 B

- Deportivo Portugués 2 / Calafate RC 0.

SUB 19

- Deportivo Portugués 6 / Comodoro RC 1.

PRIMERA DAMAS

- Comodoro RC 1 / Náutico Rada Tilly 2

5º y 6º puesto

SUB 19

- Santa Lucía 1 / Náutico ’Negro’ 4.

Finales

SUB 14

- Chenque RC 3 / Náutico Rada Tilly 1.

SUB 16

- Calafate RC 0 / Náutico Rada Tilly 2.

SUB 16B

- Sarmiento 0 / Náutico Rada Tilly 1.

SUB 19

- Calafate RC 1 / Náutico Amarillo 2.

PRIMERA

- Calafate RC 0 / Chenque RC 3.

POSICIONES FINALES

PRIMERA DAMAS

1º Chenque RC

2º Calafate RC

3° Náutico Rada Tilly

SUB 19

1º Náutico Rada Tilly Amarillo

2º Calafate RC

3° Deportivo Portugués

SUB 16

1º Náutico Rada Tilly

2º Calafate RC

3° Chenque RC

SUB 16 B

1º Náutico Rada Tilly

2º Deportivo Sarmiento

3° Deportivo Portugués

SUB 14

1º Chenque RC

2º Náutico Rada Tilly

3° Santa Lucía