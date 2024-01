Cherquis Bialo destrozó a Gustavo López y Anello por la entrevista a Milei

"Me sentí avergonzado", dijo el periodista de Radio 10 al cuestionar con dureza a sus colegas de Mitre y La Red por no preguntarle por la prioridad de las Sociedades Anónimas Deportivas al Presidente.

El presidente Javier Milei brindó en los últimos días dos entrevistas. Una fue a Radio La Red, en el programa conducido por Gustavo López, y la otra a Radio Mitre, a cargo de Gabriel Anello. Ambos fueron criticados con dureza este viernes por la mañana por el periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien les endilgó que no le preguntaran cuál es el carácter de necesidad y urgencia que reviste la aprobación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para los clubes.

"Me pregunto cómo dos periodistas deportivos que son estrellas, conductores de las dos radios importantes, tienen la posibilidad de entrevistar al Presidente y no abordan el tema. No le dicen: 'señor, ¿qué necesidad y urgencia tiene esta basura?'", lanzó Bialo.

Fue durante su columna en el programa Mañana Sylvestre (Radio 10), donde también deslizó que le podrían haber preguntado al Presidente si cree que se puede comprar lo que no se vende, siempre en relación con las SAD.

"¿Cómo no le dicen que en el caso de que se pueda coimear a quien tiene la facultad de vender, que son decenas, cientos de miles, qué hacemos en una asamblea, repartimos la coima que me da? O tiene una medida rencorosa y vengativa cuando me quiera cobrar toda la deuda que tengo con la AFIP y me saque el decreto 1212 que me libera del IVA y me clausure los estadios porque hay tres azulejos en un baño de platea, o porque hay una tribuna que está requiriendo revisión de la Dirección de Arquitectura, hasta que voy, le pido una entrevista, me recibe, y me dice 'flaco, vendelo', decile a tus socios que así no se puede", graficó.

VERGÜENZA AJENA

Durante su columna, Bialo expresó que le causó orgullo que dos periodistas deportivos puedan acceder a entrevistar a un Presidente. No obstante, marcó: "Me sentí avergonzado de que no le hayan preguntado 'señor, ¿usted cree que las SAD son prioritarias cuando estamos hablando de cuestiones de vida o muerte?'" Fue luego de hacer un repaso por las complicaciones que se generaron a partir de la política desregulatoria del presidente, que hace que haya jubilados que no puedan comprar remedios, por ejemplo.

"En medio de todo eso aparecen dos periodistas que son estrellas y le preguntan al presidente ¿qué tal? Qué buena artista que es Fátima (Florez), que maravilla, lo felicito", agregó Bialo.

Durante sus críticas a López, conductor del programa López 910, y a Anello, conductor de Super Mitre Deportivo, puntualizó sobre el segundo.

"Uno de ellos estuvo durante dos años informando sobre las elecciones en Boca Juniors, todas las noches, y resulta que después de las elecciones, después de haber demonizado a Riquelme, a los negros de mierda, le hace un reportaje al Presidente y se declara admirador. Durante dos años estuvo trabajando para la elección de una de las fracciones y la gente le creyó", dijo, sin nombrarlo a Anello.

"No le crean más. La sanción es que no le den bola, no los escuchen más, no los lean más", manifestó. "Se hace periodismo subestimando la inteligencia de la gente", reprochó.

Antes de que se conozca el dato de inflación del 25%, Milei había mantenido la entrevista en Mitre, donde dijo que si la inflación era del 30%, sería un "numerazo" y que había que "que sacarlo a pasear en andas a Luis Caputo". Ante eso, Anello le dijo: "Si es 25%, usted me paga la gaseosa". Y Milei retrucó: "Lo invito a comer, si quiere. Elija el restaurante más caro de Buenos Aires. Y le aviso que todas estas cosas, cuando son así, las pago de mi bolsillo".