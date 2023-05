Chico de 12 años se escapó en auto para ver a la mamá que los abandonó

La noticia sacudió a los vecinos de Bahía Blanca. Dos amigos de 12 años habían desaparecido de la ciudad temprano por la mañana del sábado pasado. El auto del padre de uno de ellos tampoco estaba. Y al hombre le faltaban 10 mil pesos. La ecuación era sencilla: se habían ido en el coche. Los encontraron a más de 400 kilómetros, en la localidad de General Villegas.

Detrás de la ahora travesura –que pudo haber sido una tragedia– de los chicos hay una historia. Juan, el dueño del Volkswagen negro en el que escapó su hijo junto a su amigo, contó la dolorosa historia detrás de lo ocurrido: “No lo justifico, pero quería ver a su mamá”.

El hombre está separado desde hace varios meses y es quien quedó a cargo de sus tres hijos. Los cría en Bahía Blanca y por eso renunció a su trabajo en General Villegas. El hombre explicó que la madre de los chicos los abandonó el año pasado y ahora vive en Rosario, provincia de Santa Fe, y que recién en el último tiempo volvió a entablar vínculo con el chico.

“La madre nos dejó hace 6 meses y recién ahora empezó a tener contacto con él. Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”, reveló.

Apenado, Juan contó también que su ex mujer conoció a una persona por TikTok, dejó al nene en la casa de un tío y se fue. “La extraña”, añadió Juan.

Y continuó con lo que sucedió el pasado 27 de mayo en Bahía Blanca: “El viernes nos quedamos mirando películas hasta tarde. Nos acostamos tipo 3 (de la madrugada). El sábado lo desperté a las 8 para tomar mate. Me dijo que tenía sueño. Me quedé en la cama y cuando me levanté a las 9 ya no estaba”. El chico había tomado el dinero y el auto para emprender el viaje hacia Santa Fe junto a un amigo.

El hijo de Juan sabía conducir, aprendió desde muy pequeño manejando un karting en un circuito cerrado. De esta manera, tomó el Volkswagen negro y se lanzó a la ruta, una ruta que conocía porque a veces acompañaba a su padre cuando iba a General Villegas

Juan reveló que en la ruta hacia General Villegas los chicos incluso pararon para cargar combustible. Hay una versión que dice que hasta subieron a una persona que hacía dedo. “No entiendo tampoco cómo una estación de servicio le vendió nafta a un menor. Hablé con el que le cargó, en Don Bosco y el canal, y dice que ellos no pueden hacer nada porque no les corresponde”, se quejó Juan.

Además, Juan añadió: “Mi hijo está acostumbrado a estar rodeado de adultos todo el tiempo. Hace dos días me había pedido manejar y dimos una vuelta en un descampado. Ya tenía nociones, pero nunca antes había conducido solo. Nunca le permití ir ni siquiera a la esquina”.

Finalmente, los chicos fueron encontrados por agentes de la Comisaría 6ª, en colaboración con el personal de General Villegas. Este exitoso trabajo conjunto permitió la localización y el retorno seguro de los niños a sus hogares. Ahora Juan espera reencontrase con su hijo lo antes posible.

Fuente: Infobae