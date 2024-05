Chilavert volvió a justificar el racismo en los estadios de España

El exarquero parece tener una inquina particular contra el joven delantero Vinicius Jr, víctima habitual de hechos racistas, a quien calificó como “llorón” pero tiene “un reloj de 100 mil euros”.

Como es de conocimiento público, desde hace tiempo vienen ocurriendo en los estadios de fútbol de España situaciones que avergüenzan al fútbol mundial: cánticos racistas de grupos de hinchas contra futbolistas que no responden a cánones raciales europeos, por decirlo de algún modo.

El último en sufrir una situación semejante fue el campeón del Mundo Marcos “Huevo” Acuña, quien padeció desagradables gritos de los simpatizantes del Getafe en pleno partido de su equipo, el Sevilla, por la trigésima fecha de la Liga española.

Pero quien viene denunciando sistemáticamente el racismo de ciertas parcialidades españolas es el delantero brasileño Vinicius Jr., quien incluso aseguró que le cuesta estar motivado y disfrutar del juego debido a los recurrentes insultos racistas de los que es objeto.

El delantero del Real Madrid afirmó que se siente frustrado porque los aficionados siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto, incluso luego de que La Liga denunciara ante la Justicia decenas de episodios contra el jugador de solo 23 años.

Sin embargo, para José Luis Chilavert eso no es nada importante. En marzo, aseguraba que "la discriminación existe en Argentina, Francia y todo el mundo", tras afirmar en X (ex Twitter) que “el primero que insulta y ataca a los rivales es él (Vinicius Jr.). Que no sea maricón, el fútbol es para hombres".

Ahora, el exarquero de Paraguay y de Vélez volvió a justificar el racismo en las canchas, del que entre muchos es víctima sistemática Vinicius Jr., al señalar que el futbolista de Real Madrid "se pone a llorar y en su muñeca tiene un reloj de 100 mil euros".

En ese sentido, Chilavert agregó: "Le diría a Vinicius: ¿qué le queda a un hombre, ya sea de color, blanco o lo que sea, que no gana u$s200 al mes y tiene que mantener a 4, 5 hijos? Él se pone a llorar y en su muñeca tiene un reloj de 100 mil euros”.

"Miren ustedes sus partidos: ¿quién es el que ataca y empuja, y hace gestos? Él mismo genera. A Vinicius no lo vi cuando la Policía mató a palos a la hinchada de Boca y a los argentinos, decir: 'Estamos luchando contra el racismo y por qué la Policía actuó tan mal en contra de los aficionados argentinos'", añadió insólitamente.