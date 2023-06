Chocaron a Morena Rial y puso en duda que fuera un accidente

La mediática Morena Rial sufrió un accidente automovilístico en la avenida General Paz de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo periodistas, la mediática que compartió los chats con su madre biológica confirmó el accidente a bordo de su auto BMW.

En ese sentido, Luis Ventura denunció, horas antes, que le aflojaron los bulones de su vehículo y que a ella le desinflaron las ruedas en señal de un mensaje mafioso, lo que deja entrever que el episodio que sufrió la joven no fue un simple accidente.

“Quédense tranquilos. Si me pasa algo hay gente que tiene mucha información. Me puedo tropezar en la vereda... Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron. Le tajearon las gomas a Morena. No sé quién fue. No hice la denuncia”, expuso el periodista en el programa "A la tarde".

Todo surgió luego de que Jorge Rial le pidiera a su hija que cortara el vínculo con Ventura, lo que terminó por reavivar su histórico conflicto.

En ese contexto, Luis Ventura también fue contundente contra el conductor de "Argenzuela" y reflotó la bronca entre ambos en el pasado: “¡Esa mierda que salvó a tu hija del suicidio, con las venas cortadas cuando el papá no atendía el teléfono! ¡Tres horas después apareció el papi!”.

"Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el polo, cuando abriste un programa diciendo que le ibas a pegar un tiro en la cabeza a (Ricardo) Fort o lo que hiciste con algunas compañeras. Lo hablamos cuando quieras en tribunales y con testigos. ¡Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver!”, gritó el periodista en el ciclo que se transmite por América TV.