Cholila en alerta máxima: el fuego avanza y obliga a cortar la Ruta 71

Cholila se convirtió en uno de los puntos más sensibles del operativo contra el fuego: la reactivación de focos obligó al corte preventivo de la Ruta Provincial 71 y mantiene en vilo a la comunidad.

La emergencia por incendios forestales en la provincia del Chubut atraviesa uno de sus momentos más críticos. A pesar de que el avance general de las llamas se encuentra contenido, la reaparición de focos activos en zonas previamente afectadas volvió a encender las alarmas en la región cordillerana, donde el fuego sigue activo en sectores del Parque Nacional Los Alerces, Puerto Patriada, Villa Lago Rivadavia, Cholila y áreas próximas a Lago Puelo.

El escenario se agrava por la persistencia de vientos intensos, temperaturas elevadas y una prolongada sequía, sin perspectivas de precipitaciones significativas en el corto plazo. Estas variables dificultan las tareas de enfriamiento y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas y poblaciones cercanas.

En Cholila, el avance del incendio obligó a disponer el corte preventivo de la Ruta Provincial N°71 como medida de seguridad. De acuerdo con los últimos relevamientos, el fuego ya consumió más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones, provocando un impacto ambiental severo, especialmente sobre ecosistemas de alto valor, como los alerces milenarios del Parque Nacional Los Alerces. La magnitud del siniestro llevó a la intervención del área protegida, una decisión sin precedentes en su historia reciente.

Las cifras actuales confirman una tendencia en ascenso respecto de estimaciones previas, que ubicaban la superficie afectada entre 30.000 y 35.000 hectáreas. Frente a este panorama, el operativo de combate fue reforzado con asistencia internacional. Brigadistas y bomberos voluntarios provenientes de localidades chilenas como Futaleufú y Palena se sumaron a las tareas, mientras que el gobierno de Chile dispuso el envío de aeronaves para apoyo aéreo durante al menos diez días.

El Comando Unificado coordina un despliegue que supera los 500 efectivos entre brigadistas y bomberos, con participación de equipos nacionales, provinciales y fuerzas federales, además de más de una docena de medios aéreos. Las labores se concentran en la contención de los perímetros, el enfriamiento de sectores críticos y la liquidación de puntos calientes.

Ante la evolución dinámica del incendio, las autoridades mantienen el alerta máximo y reiteran el pedido a la población de evitar el ingreso a zonas de riesgo. Asimismo, instan a extremar las medidas de prevención y a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno provincial.