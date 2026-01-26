Bomberos de Trevelin lanzan una campaña para adquirir una unidad forestal

Bajo el lema “Todos por un camión para los Bomberos de Trevelin”, el cuartel busca reunir fondos para sumar una unidad de ataque rápido 4x4 que permita mejorar la respuesta ante emergencias en una extensa zona de riesgo.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin puso en marcha una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para la compra de un camión de ataque rápido especialmente preparado para incendios forestales. Se trata de un Renault M210 4x4, una unidad diseñada para operar en terrenos complejos y brindar una respuesta más eficiente en situaciones críticas.

El vehículo proyectado cuenta con un tanque de 3.000 litros de agua, un sistema digital para 50 litros de espuma, cinco plazas para la dotación y una bomba CAMIVA con capacidad de 2.250 litros por minuto. A ello se suman características técnicas como reductora, bloqueo de diferenciales y jaula antivuelco, además de balizas led, sirena electrónica y el ploteo institucional correspondiente.

Desde la institución explicaron que la incorporación de este camión permitirá reducir los tiempos de llegada a los focos de incendio y aumentar la seguridad del personal, un aspecto central en una región donde la interfaz entre zonas forestales y áreas habitadas es cada vez más amplia.

Para asegurar la transparencia de la iniciativa, los Bomberos habilitaron una cuenta bancaria exclusiva en el Banco del Chubut, destinada únicamente a la campaña. De esta manera, cualquier vecino, comercio o institución puede colaborar de forma directa y trazable, con la certeza de que los fondos serán utilizados para este fin específico.

La necesidad de sumar una nueva unidad quedó expuesta tras los incendios registrados recientemente en la región. Aunque el cuartel dispone actualmente de un camión operativo, ese recurso resulta insuficiente para cubrir un territorio que incluye Trevelin, Los Cipreses, Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada, además de las intervenciones periódicas en el Parque Nacional Los Alerces, donde se sostienen guardias permanentes durante todo el año.

El ejido municipal comprende una amplia zona rural y de bosque, con viviendas dispersas, chacras y callejones, un contexto que exige equipamiento especializado y de rápida respuesta. En ese marco, los Bomberos Voluntarios de Trevelin renovaron el llamado a la comunidad para acompañar esta campaña solidaria, destacando que cada aporte, independientemente de su monto, contribuye a reforzar la protección y la seguridad de toda la región.

Banco del Chubut

CUIT: 30-65364514-3

Razón social: Asoc. Bombero Vol. Trevelin

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

N° de cuenta: 01200020475000201

CBU: 0830012601002047500029

Alias: somosbomberostreve