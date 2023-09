Choque entre camionetas en EE.UU. y Liniers

No hubo heridos ni infracciones, solo daños materiales en los vehículos.

En la tarde de este miércoles, se produjo una colisión simple entre dos camionetas en la intersección de la Avenida Estados Unidos y calle Liniers. El hecho fue informado por el Centro de Monitoreo al personal policial de la Seccional Tercera, que se hizo presente en el lugar.

Los vehículos involucrados fueron una Toyota Hilux 4 x 2 Pick-up con dominio GSB-424, conducida por Graciela Noemí Nancuante, de 45 años, y una Ford Ranger XL 4 x 2 con dominio CCV-538, conducida por Damián Salvador Monzón, de 32 años. Ambos conductores contaban con la documentación al día y no presentaban signos de haber consumido alcohol u otras sustancias.

La colisión fue leve y solo causó abolladuras y raspones en las partes delanteras de ambos vehículos.

El personal policial interviniente, a cargo de la sargento primero María Laura Reyes, labró el acta correspondiente y constató que no hubo heridos ni infracciones, solo daños materiales. Los conductores acordaron resolver el asunto por la vía del seguro y no realizaron ninguna denuncia penal. El tránsito en la zona no se vio afectado por el incidente.