Choque fatal en Ruta 3: El niño sobreviviente evoluciona favorablemente

A casi una semana del choque fatal sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Garayalde, un familiar de las víctimas confirmó la mejoría del menor intervenido quirúrgicamente y detalló el difícil proceso que atraviesan, en paralelo a la causa judicial.

A pocos días del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, entre Comodoro Rivadavia y Garayalde, Augusto Bria, hermano de dos de las víctimas fatales oriundas de Rawson, brindó precisiones sobre el estado de salud del único sobreviviente y la situación que atraviesa la familia.

Según explicó, el niño evoluciona de manera favorable tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica de más de cuatro horas, en la que trabajaron dos equipos médicos en simultáneo para reducir el tiempo en quirófano. “Gracias a Dios viene evolucionando bien”, señaló, y confirmó que el menor ya salió de terapia intensiva y no requiere yeso, lo que facilita su recuperación.

Más allá de la evolución física, Bria advirtió que uno de los aspectos más complejos será el abordaje emocional. “Le tenemos que dar la noticia de que falleció su mamá, su abuela y su tío”, expresó, y detalló que la familia cuenta con asesoramiento profesional para comunicarle lo sucedido cuando el niño esté en condiciones.

En paralelo, el familiar indicó que avanzaron con las gestiones posteriores al fallecimiento de sus seres queridos, entre ellas el traslado de los cuerpos y distintos trámites administrativos. También confirmó que mantuvo contacto con la Fiscalía interviniente y que la causa continúa en etapa investigativa, a la espera de pericias que permitan determinar la mecánica del siniestro.

En ese sentido, sostuvo que, a partir de observaciones realizadas en el lugar del hecho y registros fílmicos, manejan una hipótesis vinculada a una maniobra de sobrepaso por parte del otro vehículo involucrado. Asimismo, convocó a eventuales testigos a aportar información que contribuya al esclarecimiento del hecho, incluso mediante declaración ante escribano público para evitar traslados.

Por último, Bria difundió un pedido de colaboración económica destinado a su cuñado, padre del menor, quien deberá afrontar gastos y reorganizar su vida tras la pérdida. “Cualquier aporte, por pequeño que sea, suma”, remarcó, al tiempo que compartió un alias de cuenta para quienes deseen brindar ayuda.