La delegación provincial comenzará a competir este domingo en los Juegos Binacionales que se extenderán hasta el jueves 11.

Chubut arribó a La Pampa y espera el debut en los Juegos de la Araucanía

Este sábado por la mañana, arribó a la provincia de La Pampa, la delegación de Chubut integrada por 225 personas, que competirá desde el domingo por la mañana en la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, que se extenderán hasta el jueves 11, en seis sedes diferentes.

Durante el sábado los diferentes seleccionados de la provincia realizaron los procesos de acreditación y alojamiento correspondiente en cada una de las sedes. En algunos casos, aprovecharon la tarde para realizar los últimos entrenamientos livianos, previo al inicio de la competencia.

La actividad, que inicia el domingo por la mañana, contará con la participación de más de 2500 deportistas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego por Argentina y las regiones de Araucanía, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos, Puerto Aysén, Ñuble y Magallanes.

Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino, mientras que en Toay habrá ciclismo. En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino. La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

Como dato importante a tener en cuenta, la Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de sus canales de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Chubut logró ser campeón de Araucanía en cuatro oportunidades, con 8 subcampeonatos (el último en 2024) y 6 terceros puestos, en las 31 ediciones disputadas. Desde este domingo, el sueño y el desafío por un nuevo podio, estará en marcha.

Foto: Prensa Chubut.