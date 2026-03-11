Chubut realizó el lanzamiento de la "Campaña de Vacunación Antigripal 2026"

La secretaria de Salud provincial, Denise Acosta, presidió en Puerto Madryn la presentación formal de la estrategia.

En el marco del trabajo preventivo que lleva adelante el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría Salud, este miércoles en Puerto Madryn se efectuó el lanzamiento oficial de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”.

La presentación de la estrategia se realizó en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. René Favaloro” y fue encabezada por la secretaria de Salud chubutense, Denise Acosta, acompañada por la referente provincial de Inmunizaciones, Sandra Villarroel; la directora médica asociada del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, Lucrecia Motrico; y el coordinador del CAPS “Dr. René Favaloro”, Juan Manuel Pérez.

También estuvo presente un nutrido grupo de adultos mayores que participa habitualmente de distintas propuestas que se ofrecen desde el centro de salud, como caminatas, clases de gimnasia y talleres neurocognitivos, quienes además en la ocasión recibieron la vacuna antigripal.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCION

La secretaria de Salud sostuvo que “es muy bueno que la campaña este año se inicie antes; se adelantó la aplicación de la dosis porque se adelantó la circulación del virus de influenza”.

“Por eso se coordinó con el Ministerio de Salud de la Nación iniciar en marzo con la campaña, de manera simultánea en todo el país”, agregó la funcionaria.

En ese sentido, Acosta señaló que “las vacunas nos protegen a nosotros y a todas las personas con quienes nos vinculamos, y muchas veces eso no se tiene muy en cuenta”, destacando que “cómo cuidarnos y cómo prevenir es muy importante”.

Además, expresó que “en nuestro país y en la provincia somos muy solidarios; nos interesa cuidar al otro y las vacunas son una herramienta más que tenemos para cuidarnos entre todos”.

Por último, indicó que “ya hoy damos inicio formal a la campaña en todo Chubut, y espero que tengamos un buen porcentaje de vacunación”. Por eso, “convocamos a que se acerquen a los vacunatorios que funcionan en toda la provincia”.

CALIDAD DE VIDA

Por su parte, la referente del área de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud provincial, Sandra Villarroel, manifestó que “es muy importante destacar la importancia de esta vacuna antigripal porque vacunarse es un acto solidario, así cuidamos a todos”.

En ese marco, agradeció a los equipos de salud porque “hacen posible que las vacunas lleguen a cada uno de los usuarios, especialmente a las personas que por alguna condición de salud requieren la dosis porque les permite mejorar su calidad de vida”.

Al finalizar, subrayó que “no es necesario presentar orden médica para colocarse la vacuna”, y que las mismas “estarán disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de forma totalmente gratuita” para los grupos priorizados.

Desde la Secretaría de Salud se especificó que los grupos priorizados de la campaña de vacunación antigripal son: los niños y las niñas de 6 a 24 meses; las personas gestantes y las puérperas; las personas de 65 años o más; las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (que deben documentar la patología preexistente); y el personal de salud.

En ese sentido, se informó que la vacuna estará disponible en todos los centros de salud y vacunatorios de toda la provincia, y que no se requiere orden médica para su aplicación.