Chubut viajó rumbo a los JADAR

El gobernador Ignacio Torres y el presidente de Chubut Deportes Milton Reyes despidieron este jueves a la delegación provincial.

Este jueves por la tarde, el gobernador de la provincia Ignacio “Nacho” Torres, junto al vicegobernador Gustavo Menna, la diputada Ana Clara Romero y el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, encabezaron un sencillo acto realizado en la peatonal de Casa de Gobierno, en Fontana 50, mediante el cual se despidió a la delegación de Chubut que estará representando a la provincia en los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se llevarán a cabo en Rosario, Santa Fe y Rafaela, del 9 al 14 de septiembre.

Previamente, en oficinas de Chubut Deportes, Reyes, junto a los gerentes Mariano Ferro (general), Darío Figueroa (deportivo), Agustín Landau (Relaciones Institucionales) y Federico Landau (Legales), reunió a todos los deportistas que forman parte de la delegación, quienes recibieron la indumentaria representativa de la provincia.

Además, tanto Reyes como Ferro mantuvieron una cordial y emotiva charla, donde se destacó el valor y el orgullo de poder representar a Chubut en una contienda nacional de primer nivel y augurando el mayor de los éxitos para todos y cada uno de los deportistas.

La delegación viajará, en diferentes etapas, durante este fin de semana y estará integrada por un total de 66 personas, entre deportistas, entrenadores, acompañantes y staff.

Chubut competirá en las siguientes disciplinas: Atletismo, boccia, canotaje, ciclismo MTB, ciclismo de ruta, judo, levantamiento olímpico, lucha, atletismo adaptado, judo adaptado, pentatlón, remo, squash, taekwondo, tiro deportivo, trampolín, triatlón y wushu.