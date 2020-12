Ciclista acusa a Montesino de haberlo atropellado

“El 5 de diciembre me atropelló el Sr. Jorge Montesino, ex DT de El Nacional; se encontraba en estado etílico; hoy fue la audiencia en la Fiscalía, a la cual él no se presentó; tiene orden de captura, exijo justicia”, publicó el ciudadano según el diario El Comercio de Ecuador.

El hombre publicó fotografías del accidente, en las que se puede ver al técnico comodorense conversando con agentes de tránsito, mientras se tapa el rostro. Asimismo, las imágenes muestran el auto y la bicicleta involucrados en el accidente.

Montesino denunció que el auto en cuestión estaría matriculado a nombre del equipo al que dirigía. Según publicó en sus redes sociales, los abogados del cuadro capitalino habrían conversado con él para cubrir los gastos, pero eso no se habría concretado hasta el momento.

Montesino fue ayudante de campo de Diego Cocca en la CAI, en Racing de Avellaneda y en Atlas de Guadalajara (México), donde continuó su carrera como primer entrenador, siendo Ecuador su último destino hasta el momento.