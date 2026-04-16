Ciclistas comodorenses viajan a Olavarría para disputar el Argentino Máster de Ruta

Cinco representantes del Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia competirán entre el 21 y el 26 de abril, con el acompañamiento del Ente Autárquico Deportes.

El Club de Ciclismo de Comodoro Rivadavia confirmó la participación de cinco de sus integrantes en el Campeonato Argentino de Ruta Máster, que se desarrollará en la ciudad bonaerense de Olavarría entre el 21 y el 26 de abril.

La delegación estará compuesta por Ariel Gamarra, Ricardo Cabibbo, Rodrigo Cabibbo, Leandro Vargas y Nahuel Olguín, quienes representarán a la ciudad en una de las competencias más relevantes del calendario nacional para la categoría.

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Desde la institución destacaron el compromiso y la dedicación de los ciclistas, que se preparan para afrontar el desafío en territorio bonaerense.

Además, el club valoró el acompañamiento del Ente Autárquico Deportes Comodoro, cuyo apoyo resultó clave para concretar el viaje y la participación en el certamen.