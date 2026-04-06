Parma FS, Camioneros y La Cigarra mandan en la Zona 1, mientras que en la 2 lo hacen La Banda de AESA y Flamengo, todos con cuatro puntos.

Cinco equipos lideran el Oficial de futsal en la categoría Honor

La Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana largo, una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 1, como así también en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 711.

Luego de jugarse la segunda fecha de la categoría Honor, cinco son los equipos que lideran el certamen.

En la Zona 1, los punteros son Parma FS, que venció 5-4 a Lanús, Camioneros, que derrotó 5-1 a Petrosar, y La Cigarra, que se impuso por 4-1 ante Inter.

Mientras que en la Zona 2, La Banda de AESA goleó 8-0 a Deportivo Comodoro y Flamengo, que le ganó 3-1 a El Cervecero. Con esos resultados, tanto La Banda como el “Fla” comparten la cima.

Además, en las categorías de ascenso, El Lobito, Neroazurro y La Cumbre Futsal, lograron su tercera victoria seguida que le permite liderar en la A1.

En la A2, mientras tanto, el solitario líder y con puntaje ideal es Estudiantes Futsal que logró dos goleadas, mientras que en la A3, La Vecindad, que también obtuvo dos triunfos, se posiciona en lo más alto de su grupo.

Además, en la categoría C20, Inter quedó en lo más alto del certamen, por haber logrado un empate y un triunfo.

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Panorama

CATEGORIA C20

3ª fecha

- Camioneros 3 (Thiago Balcón 2 y Martín González) / Cepatacal 1 (Michael Santander).

- Guardianes 4 (Leandro Acosta, Ricardo Oyarzún, Santiago Lagos y Lautaro López) / Inter 4 (Emiliano Carrizo 2, Cristian Martínez y Matías Turreta).

- HDP Futsal 3 (Elías Aragón, Jonás Correa Bohle y Brandon Miranda) / 707 Futsal 4 (Uriel Carrizo, Gonzalo Pichuman, Dylan Toledo y Benjamín Márquez).

- El Lobito 3 / Chacabuco 4 (partido suspendido a falta de 5 minutos para el final por corte de luz).

- Halcones Futsal 6 (Diego Benito 5 y Oziel Mansilla) / Lanús 4 (Luis Alcaína, Maximiliano González, Brian Huenchillán y Gabriel Ricardi).

4ª fecha

- Cepatacal 3 (Gonzalo Santander 2 y Osvaldo Miño) / Guardianes 4 (Juan Zúñiga 2, Dylan Olivera y Agustín Gallardo).

- Inter 6 (Santiago Flores 2, Joaquín Mardones 2, Emiliano Carrizo y Matías Salas) / El Lobito 3 (Gabriel Cartagena 2 y Thiago Cartes).

- MyL Futsal 2 (Ciro Araneda e Ivo Gallardo) / CIPA 3 (Bautista Torrello Monzón 2 y Lisandro Jara).

- Lanús 3 (Gabriel Ricardi 2 y Thiago Reinoso) / Camioneros 2 (Martín González 2).

- Halcones 2 (Diego Benito 2) / MyL Futsal 1 (Ivo Gallardo).

- HDP Futsal 3 (Jonás Correa Bohle 2 y Jeremías Erice) / CIPA 1 (Thiago Alfonso).

- Chacabuco 5 (Thiago Moscardi 4 y Leonel Cárdenas) / 707 Futsal 3 (Pablo Ignatoff, Gonzalo Pichuman y Ezequiel Utrera).

CATEGORIA “A”

Zona A1

3ª fecha

- Carlos Automotores 0 / La Cumbre Futsal 6 (Kevin Centurión 3, Jeremías Mercado 2 y Bruno Varela).

- Neroazurro 5 (Kevin Carrillo 4 y Lucas Morán) / Juan XXIII 2 (Ariel Mansilla y Franco Mansilla).

- El Lobito 5 (Alexis Beltrán 2, Mauro Guzmán 2 e Ignacio Alaniz) / Alma Gaucha 2 (Luciano Ayala y Walter Villegas).

- 2 de Abril 1 (Ezequiel Melihuechen) / Olimpo 3 (Mateo Esain 2 y Brandon Olivera).

- Bric SRL Futsal 5 (Santiago Beynon, Guillermo Cocha, Brian Díaz, Ezequiel Llanquín y Carlos Verón) / Los Cholos 2 (Gabriel Barría 2).

- @Servicios Futsal vs La Roma Futsal (suspendido por corte de luz).

4ª fecha

- Carlos Automotores 1 (Fabián González) / Roma Futsal 1 (José María Cárcamo).

Zona A2

3ª fecha

- Zeus FC 2 (Jonathan Molina y Ariel Saralegui) / Niupi FC 2 (Dylan Mesina y Lucas Subiabre).

- Guardianes B 0 / Estudiantes Futsal 15 (Pablo Motto 4, Santino Mulati 3, Matías Barría 2, Martín Igor 2, Esteban Palma 2, Facundo Igor y Maximiliano Vallejos).

- Flamengo A 6 (Lucas Chavez 2, Rodrigo De Fernández, Alexis Leiva, Brandon Montenegro y Facundo Muñoz) / San Cayetano 2 (Jonathan Vargas 2).

- UOM Comodoro 2 (Maximiliano Arnesto y César Carrizo) / Lazio FC 1 (Marcelo Zúñiga).

- Black Futsal 3 (Guillermo Fernández, Maximiliano Mesa y Brian Sandoval) / Sport Boys B 5 (Emanuel Almonacid 3, Eduardo Astudillo y Ricardo Bayón).

4ª fecha

- Zeus FC 5 (Antonio Pinda 3 y Jonathan Molina 2) / Flamengo A 2 (Rodrigo De Fernández y Alexis Leiva).

- Guardianes B 2 (Raúl Vidal y Lautaro Olivera) / Niupi FC 6 (Lucas Subiabre 4, Fernando Galaz y Gonzalo Galaz).

- Sport Boys B 0 / Estudiantes Futsal 5 (Matías Barría 2, Esteban Palma 2 y Martín Igor).

- UOM Comodoro 2 (Enzo Aguilar y Joaquín Toledo) / San Cayetano 2 (Jonatan Vargas 2).

- Black Futsal 2 (Ignacio Aguilar y Brian Sandoval) / Lazio FC 1 (Sergio Sanhueza).

ZONA A3

3ª fecha

- Rústicos Predilectos 1 (Kevin Lara) / Real Futsal 2 (Gastón Hermosilla y Mauro Manríquez).

- Chacabuco 2 (Diego González y Thiago Moscardi) / Parma FS A 6 (Facundo Pérez 2, Gabriel Giménez, Enzo Martínez, Emanuel Oviedo y Reynaldo Pérez Vaca).

- Guardianes JL 4 (Emanuel Lagos 2, Fabrizio Aguilar y Santiago Lagos) / La Mata 6 (Brian Mansilla 2, Lucas Pacheco 2, Lucas Barrionuevo y Víctor De Olivera).

- Los Santos 1 (Bruno Achabal) / La Vecindad 5 (Guillermo Maripillán 2, Marcelo Angel, Fabricio Barrionuevo y Facundo Maripillán).

- Malandras FC 3 (Ezequiel Chocobar 2 y Axel Castillo) / El Defe 5 (Agustín Uribe 2, Alan Ataide, Juan Ataide y Luca Gutiérrez).

4ª fecha

- Rústicos Predilectos 7 (Kevin Lara 2, Luis Leviñanco, Julián Moya, Gonzalo Oliva, Leonardo Oliva y Tomás Raimapo) / La Mata 2 (Matías Salas 2).

- Real Futsal 2 (Diego Ainol y Emanuel Ulloa Segovia) / La Vecindad 3 (Roberto Aguilar, Agustín Díaz y Bautista Díaz).

- Guardianes JL 3 (Emanuel Lagos, Santiago Lagos y Leandro Acosta) / El Defe 3 (Alan Ataide, Maximiliano Heredia y Facundo Coñuecar).

- Los Santos 1 (Maximiliano Díaz) / Parma FS A 11 (Nicolás Barría 4, Alejo Romero 2, Román Soto 2, Ezequiel Giménez, Gabino Guzmán y Enzo Martínez).

CATEGORIA HONOR 1

2ª fecha

- Parma FS 5 (Pedro Hueicha 2, Nicolás Reyes 2 y Santiago Olmos) / Lanús 4 (Mariano Cárcamo, Emanuel Chiguay, Zair Gallardo y Santiago Hoopman).

- CIPA 4 (Luca Delgado 2, Maximiliano Pérez y Ezequiel Chaura) / Halcones Futsal 3 (Agustín Abello, Gabriel Mansilla y Maximiliano Benito).

- HDP Futsal 3 (Lautaro Hernández 2 y Ariel Sosa) / La Prove Futsal 4 (Franco Quesada 2, Ramiro Quesada y Roberto Santander).

- Inter 2 (Elías Cárdenas y Franco Saralegui) / La Cigarra 4 (Lucas Cárcamo, Gabriel Gallardo, Kevin Herrero y Antonio Vargas).

- Petrosar 1 (Jorge Ruiz) / Camioneros 5 (Rodrigo Alvarez, Ariel Millanes, Cristian Pére, Uriel Saldivia y Luciano Vargas).

CATEGORIA HONOR 2

2ª fecha

- El Cervecero 1 (Maximiliano Quelimpani) / Flamengo 3 (Fabricio Gargaglione, Gonzalo Páez y Leonel Rain).

- La Banda de Pirulo 7 (Santino Tula 3, Fernando Caucaman 2, Luis González y Axel Vázquez) / El Portu Futsal 4 (Nicolás Abeiro 2, Juan Reiñanco y Leandro Romero).

- Deportivo Comodoro 0 / La Banda de AESA 8 (Juan Cárdenas 3, Gabriel Dodds 2, Jorge Gaitán, Cristian Loncón y Fabián Zúñiga).

- Cepatacal 3 (Federico Leguiza, Nicolás Toledo y Jeremías Santander) / Sindicato Petrolero 7 (Juan Cruz Caro 3, Bruno Barría 2, Brian González y Martín González).

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