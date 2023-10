Cinthia Fernández contó por qué no acepta sacarse fotos con hombres en la calle

Cinthia Fernández reveló un insólito episodio que le sucedió con un hombre en la calle. Su relato se dio en medio de un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, quienes le hicieron todo tipo de preguntas personales.

“¿Sos de sacarte fotos cuando la gente te pide, o sos media anti?”, quiso saber una internauta. Por eso, la mediática contó la razón por la que no acepta hacer selfies con fanáticos. “Con los chabones soy bastante ortiva. Después de lo que me pasó con un tipo que se me tiró encima adentro de mi auto y eyaculó”, lanzó ella sin filtros.

Por eso, recalcó que si no es un hombre quien le pide la foto, ella “tiene la mejor” y accede a posar ante la cámara. Sin embargo, explicó que tiene “pánico” con otra situación: “Cuando estoy con las nenas no me gusta porque no me gusta sacarles la vista de encima. Al ser iguales me ha pasado de confundirlas, contar dos veces la misma y llevarme un susto de pensar que se perdieron”.

Fuente: TN