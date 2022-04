Cittadini se desligó de la crisis hídrica de la región

El titular del IPA manifestó que la obra de azud del lago Fontana no será la solución definitiva a la crisis hídrica de la región y que todo "empeorará si no llueve o nieva".

La obra del azud del lago Fontana es un añejo pedido de la Cuenca del Golfo San Jorge y el anuncio de su licitación fue recibido con alivio, más allá de que no signifique la solución final a los cortes de agua. Es que el titular del IPA (Instituto Provincial del Agua), Nicolás Cittadini, explicó que el proyecto no servirá de mucho si no llueve o nieva en los próximos cuatro años. También desligó a su cartera de la responsabilidad por la cantidad de agua para consumo humano. Le apuntó a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

“Nos avisaron que pronto saldrá la licitación. Tuvimos que cumplir con una serie de pedidos como el proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, impacto ambiental, audiencia pública y la servidumbre, que fue muy compleja porque nos dijeron que si queríamos una obra pública tendría que estar emplazada en tierra pública y no en un terreno privado”, sostuvo Cittadini.

En diálogo con La Cien Punto Uno, el funcionario manifestó que se llegó a un acuerdo con los dueños de las 20 hectáreas para no retrasar la obra y detalló la función del azud. “La obra permitirá que el lago fluctué más o menos un metro de su altura para guardar el agua en un lugar alto y frío como el Senguer en las épocas de hielo para después erogar mayor cantidad de agua en el verano y regular un caudal más o menos importante para el lago Musters para que recupere capacidad”, afirmó.

El titular del IPA confirmó que la obra será licitada por Nación y que Provincia se hará cargo de la inspección de los trabajos. “El plazo de ejecución son dos años que se podrán estirar a dos años y medio en función a las ventanas invernales. La inspección va por cuenta nuestra y Nación vendrá mensualmente a ver los avances de obras. Estimamos que de acá a un mes se tienen que estar sacando los pliegos a la venta”, destacó.

RESPONSABILIDAD Y CAMBIOS

Cittadini también explicó qué hizo el IPA a partir de la sanción de la emergencia hídrica. “La normativa decía claro que el IPA iba a procurar promover consumo de agua subterránea y licitamos 60 millones de pesos en perforación y exploración en la Cuenca del Senguer. Este viernes se abren los sobres, por lo que se vendieron cinco pliegos. Licitamos compuertas el año pasado, que se adjudicaron y están en etapa constructiva. Además, la semana pasada abrimos una licitación para otros 60 millones en la meseta”, aseveró.

En este marco, el funcionario se refirió a la instalación de las bombas sumergibles en el lago Musters. “Nosotros en el agua llegamos hasta la captación, orientados a la producción. El agua para consumo humano no es cartera del IPA; corresponde a las cooperativas y en este caso a la SCPL”, aseguró.

“Con esta obra se va a paliar un poco la crisis hídrica pero, obviamente, dependerá de las nevadas y las lluvias. Si no nieva ni llueve durante cuatro años, será muy compleja la situación. Esta obra va a permitir regular caudales y emitir mayor cantidad de agua en verano siempre y cuando haya nieve y lluvia”, agregó.

En tanto, consideró que el sistema de riego por inundación que se utiliza en Sarmiento está errado. “En el valle riegan como en Sarmiento y un productor implementó otro método y gasta 10 veces menos, tiene mucho más rendimiento y el suelo con mucha mejor calidad. El riego por inundación es ineficiente y termina saturando el suelo”, destacó.

El Comité de Cuenca no tiene fecha de reunión, pero Cittadini dejó en claro que está dispuesto a asistir al Concejo Deliberante de Comodoro a brindar explicaciones. “No me citaron, pero con todo gusto voy. No tengo problemas. Ya le respondí a la persona que estuvo haciendo los videos (por el concejal Tomás Buffa) y promoviendo mi citación: todo lo que ellos querían saber se lo respondimos hace un mes a la Legislatura en un informe completo elaborado con lujo y detalles”, aseguró.