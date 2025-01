Claudia Carcacha fue confirmada para los World Games 2025

La Federación Argentina de Tiro con Arco, por decisión unánime de Comisión Directiva y a recomendación del Comité de Campo&3D, determinó que la plaza numeral obtenida será ocupada por la arquera chubutense Claudia Carcacha, actual subcampeona mundial de campo.

La plaza, de la categoría Barebow Femenino (Individual) para la próxima edición de los World Games a desarrollarse en Chengdú, China, en agosto de 2025, fue confirmada oficialmente por la World Archery.

La deportista, becada por Chubut Deportes, tuvo un excelente año deportivo en el 2024, logrando el subcampeonato del mundo y el título de campeona nacional de campo, entre los más destacados.

En el comienzo de un nuevo año que seguramente le permitirá seguir cosechando experiencia y logros deportivos, dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes.

“La verdad que el 2024 fue un año realmente maravilloso, superó ampliamente mis expectativas al margen que iba muy bien entrenada a mi primer mundial y los logros obtenidos me dejaron más que satisfecha y feliz. Después se sumó que al haber quedado entre las 10 primeras del mundial se consiguió la plaza para los World Games, lo que fue una sorpresa absolutamente inesperada que en estos días se confirmó con la invitación oficial y la Federación en comisión de forma unánime decidió que sea yo quién viaje a China, así que terminé el año de la mejor manera”, expresó con alegría en el comienzo de la charla la madrynense.

BUENAS RELACIONES

“Si lo soñaba no sé si era tan perfecto como salió, porque mi idea era ir al mundial y tratar de no estar tan lejos de mis referentes en arquería que hace años que tiran. La verdad que la pasé muy bien porque la mayoría de las arqueras son muy amistosas, de hecho, cuando subí en mis redes el comunicado de que me habían dado la plaza a mi nombre varias me escribieron para felicitarme y confirmarme que nos encontrábamos allá en Chengdú”, comentó.

LA FAMILIA

“La familia aguanta y muchos de estos logros son también parte de mi marido, que además es mi entrenador y está en cada detalle de mi técnica. La verdad se complica cuando uno quiere estar en este nivel competitivo alto, la familia acompaña, tratamos de hacerlo lo más ameno posible, que nos acompañen en los viajes y conozcan lugares porque es bastante aburrido acompañar a alguien que hace arquería, pero bueno, sin el apoyo de la familia sería imposible. Es a los primeros que les agradezco siempre”.

SU PROFESION

“Yo atiendo en el hospital (Isola) y cuando volví del mundial todos los pacientes me felicitaban y es lindo el reconocimiento porque al vivir en una ciudad tan chica es prácticamente imposible no enterarse, así que muchos me preguntan sobre el deporte. Mi labor principalmente es hacer diagnóstico prenatal, que es esto de ver a las mujeres embarazadas y que sus embarazos vengan bien. También estoy en la parte privada y soy la vicepresidenta del Colegio Médico de Puerto Madryn”.

COMO ANILLO AL DEDO

“Yo ingresé al deporte de arquería para manejar mejor el estrés que es muy importante para alguien que trabaja en salud y hace que uno tenga una cierta responsabilidad especial. La verdad que me vino como anillo al dedo porque me hizo muy bien en ese sentido, a veces cuando son deportes de mucha autogestión hay que equilibrar también el trabajo con el entrenamiento y lo conseguí. La arquería me dio los logros deportivos, muchos de mis mejores amigos y además muchas herramientas en lo que tiene que ver con el control de la ansiedad, la paciencia, que uno después lo aplica en otros aspectos de la vida”.

En el final, Claudia Carcacha se refirió al gran desafío que tendrá en el mes de agosto en China: “Estar en los World Games para mí ya es un premio porque van las 10 mejores arqueras del mundo porque el clasificatorio es el mundial. Nosotros hablábamos con el grupo de la Selección que lo más importante era el mundial y resulta que es clasificatorio para algo más grande que son los World Games, así que estar clasificada para mí es un honor, un sueño cumplido estar clasificada entre las 10 mejores, así que ya estoy entrenando con mucha energía”.