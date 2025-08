Claudia Carcacha viaja a los World Games 2025

La arquera madrynense Claudia Carcacha, viajó a La Plata para realizar un curso intensivo de 72 horas, antes de embarcar este sábado al continente asiático para participar de la 12º edición de los World Games, a desarrollarse del 7 al 17 de este mes en Chengdú, China.

La deportista, becada por Chubut Deportes, se mostró confiada a la hora de analizar el evento, que le permitirá seguir cosechando experiencia en el diálogo que mantuvo con el área de Prensa del organismo provincial.

“Estuvimos realizando una Copa, donde tirábamos un torneo por mes de las mismas características de lo que serán los World Games para nosotros los arqueros de campo raso, así que estuve entrenando un montón lo que es técnico para evaluar donde había que ajustar. Fueron tres meses de entrenamiento específico para el viaje y ahora en la recta final me vine a La Plata, para realizar con dos entrenadores más, los últimos detalles, antes de viajar a China. Es la primera vez que Argentina participa en Tiro con Arco, nunca antes se había clasificado, así que tengo el privilegio de ser la primera y por ahora única representante”, comentó en el inicio de la charla.

“El cronograma de viaje está todo completo, falta preparar la valija, algunos detalles y nada más. Viajo solamente con mi entrenador y hay una entrenadora que es de Paraná, que fue entrenadora de la selección argentina de tiro con arco muchos años y es la que se encargó del papelerío que involucra el viaje porque es muy complejo, hay muchos requisitos que dependen de los países que organizan, cursos que uno tiene que realizar como por ejemplo el de antidopaje, para poder tener la inscripción al día en el torneo, así que son demasiadas cosas que al ser la primera vez que participo de un evento de esta magnitud, había muchas cosas que no sabía. Laura Fontana fue la que organizó toda la parte administrativa del viaje por lo que le agradezco un montón”.

MODALIDAD DEL TORNEO

“La modalidad es un torneo de campo donde hay un recorrido en un predio hermoso de 24 estaciones donde 12 van a ser con distancias desconocidas que tenemos que estimar y 12 con distancias conocidas, y después tenemos rondas eliminatorias por dos días y luego las finales. El otro día pasaron las imágenes, hay una laguna, un paisaje hermoso, es tremendo el trabajo que está haciendo la ciudad de Chengdú”.

En otro momento de la charla, Claudia Carcacha se refirió al gran desafío que presenta el evento: ”el principal cambio es que una marca francesa de equipos de arco decidió acompañarme, me hizo una propuesta hace más de un mes, me pudieron enviar las palas nuevas para los World Games, hace unos 20 días. Son palas de muchísima calidad que hay que saber dominarlas y en realidad lo que hace es que el tiro sea mucho más fácil, entonces modifiqué la técnica en base al equipo nuevo y creo que voy a tener buenos resultados. Todo cambio cuesta, fue una decisión muy arriesgada pero estoy con la seguridad de que estoy para mejorar, todavía tengo unos días más de seguir afinando detalles y estoy convencida de que el cambio es bueno. Mi objetivo es poder tirar a mi mayor nivel que es bastante similar a lo que pasó en el mundial, mi idea es tratar de superar el estar entre las ocho mejores, voy decidida a disfrutarlo porque es uno de los pocos eventos junto a los juegos olímpicos que uno es un privilegiado en participar, con eso ya gané y me llena de felicidad, pero no me conformo con eso solamente y voy a tratar de dar lo mejor”, aseguró.

En el final mandó su agradecimiento “a mi familia y a mi club, que también es mi segunda familia. La verdad que todo el apoyo recibido fue maravilloso y es la única manera que uno puede llegar a un nivel deportivo alto porque solo nunca se llega. Obviamente también a Chubut Deportes, que siempre está presente y acompaña un montón, porque también es importante el apoyo de los organismos, que hace que uno pueda dedicarse un poco más a entrenar y no estar tan pendiente de otras cosas como por ejemplo financiar los viajes. Eso complica y saca mucho tiempo de entrenamiento, así que muy agradecida a todos”, finalizó.