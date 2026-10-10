Colapinto largará desde la 15ª posición en el GP de Singapur

Clasificó 16º, pero por una sanción de George Russell arrancará este domingo un puesto más arriba en el circuito de Marina Bay.

Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde la 15ª posición, cuando se corra en el circuito de Marina Bay, el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El piloto argentino rozó su monoplaza contra un muro y quedó eliminado en Q2. El argentino terminó 16to, pero una sanción al británico George Russell (Mercedes) le permitió avanzar un puesto. Colapinto completó una jornada difícil tras los problemas técnicos en la carrera Sprint que no pudo terminar.

Luego de que los mecánicos del equipo francés reemplazaran componentes del vehículo sin sufrir penalizaciones en la grilla, el pilarense completó una destacada actuación inicial en la tanda Q1. Con un registro de 1’33”261/1000, Colapinto se ubicó en la novena colocación de la primera sesión, clasificando con solvencia a la siguiente instancia y quedando a menos de una décima de su compañero de estructura, el francés Pierre Gasly.

Ya en el desarrollo de la Q2, el representante argentino no logró repetir la performance de la vuelta previa. Con un mejor registro de 1’33”787/1000, el volante de Alpine se posicionó en el 16º lugar de la grilla de tiempos, quedando fuera del corte de los diez mejores clasificados que accedieron al tramo final de la sesión (Q3).

Y la clasificación de este sábado en el circuito urbano de Marina Bay determinó que el neerlandés Max Verstappen largará por delante de todos con su Red Bull, consiguiendo así su 50ª ‘pole’ con un tiempo de 1’31”373/1000. El segundo fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a apenas 54 milésimas (1’31”427/1000), mientras que tercero se ubicó el inglés Lewis Hamilton (Ferrari y 1’31”496/1000).

El Gran Premio de Singapur se correrá este domingo a las 9 -hora de Argentina- con transmisión de la plataforma de Disney+ de la señal de ESPN.