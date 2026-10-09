Franco Colapinto largará 11º la carrera Sprint de Singapur

El piloto argentino, con Alpine, no logró superar la Q2 en la clasificación. La mini prueba de la Fórmula 1 se disputará este sábado a las 6.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este sábado desde la 11º posición, cuando se desarrolle en el circuito Marina Bay, la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

El joven de Pilar, provincia de Buenos Aires, estuvo muy cerca de ingresar a la Q3, pero quedó a menos de una décima de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien logró el último lugar disponible para avanzar a la definición de la clasificación.

La actuación representó una mejora para Colapinto respecto de la única práctica libre del fin de semana, en la que había finalizado en el 19° puesto. En aquella sesión, Alpine había trabajado con el argentino en una configuración orientada al ritmo de carrera, con neumáticos medios y una elevada carga de combustible.

En la Q2, Colapinto había marcado 1’34”245/1000, registro que no le alcanzó para meterse entre los diez mejores. De esta manera, el argentino partirá desde la undécima ubicación, con el objetivo de ganar terreno en una prueba que puede resultar clave para sus aspiraciones durante el fin de semana.

La clasificación sprint tuvo como gran protagonista a Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con la pole position tras marcar una gran vuelta en los segundos finales. El neerlandés registró 1’31”156/1000 y superó por 120 milésimas a George Russell (Mercedes), que finalizó segundo con 1’31”276/1000. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó los tres primeros puestos con un tiempo de 1’31”399/1000.

La actividad del Gran Premio de Singapur seguirá este sábado a las 6 (hora de Argentina) con la carrera Sprint. Más tarde, a las 10, se disputará la clasificación que determinará el orden de largada del Gran Premio del domingo.