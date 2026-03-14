Colapinto pasó la Q2 y largará 12º el Gran Premio de China

El piloto argentino, con Alpine, se quedó afuera de la Q3 por apenas 5 milésimas. La posición y su mayor ritmo competitivo lo dejaron con buenas perspectivas para la carrera de este domingo.

El argentino Franco Colalpinto (Alpine) largará este domingo desde la 12ª posición, cuando se corra en el circuito de Shanghái, el Gran Premio de China, que corresponde a la segunda fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Durante la Q1, Colapinto tuvo que utilizar tres juegos de neumáticos blandos para poder terminar de sacar su mejor vuelta en el intento final, al marcar 1m33s616 y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien avanzó con 1m33s788. Eso sí, el detalle no menor es que el francés utilizó solo un juego de blandos nuevos (comenzó con usados, puso flamantes para el segundo intento y lo volvió a usar en el tercero). El argentino usó todo lo que tenía.

En Q2, el joven piloto piralense realizó dos intentos, ambos con blandos nuevos, y en el cierre de la tanda consiguió 1m33s357 para ser 12º. Gasly, mientras tanto, pasó al último segmento de qualy con 1m33s003. La gran mejora del argentino estuvo en los dos primeros sectores, que, si bien siguió perdiendo con Gasly, fue por mucha menor diferencia. El tercer sector de la pista china es el que mejor le sienta a Colapinto, quien se mostró más veloz que el francés.

Por su parte, el italiano Andrea Antonelli se adueñó de la pole position y pasó a la historia como el poleman más joven de la Fórmula 1 en una carrera principal.

La sprint ya había ofrecido un primer indicio de recuperación, donde Colapinto largó 16° y en la primera vuelta llegó a acomodarse 12°, en una competencia intensa, con lucha en la punta entre George Russell, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y con un cierre condicionado por el ingreso del auto de seguridad.

El argentino sostuvo un ritmo competitivo, quedó metido en un grupo apretado con Max Verstappen, Gabriel Bortoleto y otros autos de la zona media, y sobre el final pudo superar a Fernando Alonso para sellar el 14° lugar.

El Gran Premio de China se correrá este domingo a partir de las 4 con transmisión de Fox Sports, como así también de la plataforma Disney+Premium de la señal de ESPN.