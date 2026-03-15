Colapinto terminó 10º en China y sumó su primer punto con Alpine

El piloto argentino corrió este domingo en el circuito de Shanghái, la segunda fecha de la Fórmula 1, que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, terminó este domingo en el 10º puesto durante el Gran Premio de China que se corrió en el circuito de Shanghái, y de esa manera sumó su primer punto en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. La carrera la ganó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), seguido de su compañero de equipo, George Russell y la Ferrari de Lewis Hamilton.

Colapinto, que había clasificado 12°, largó en el 10° puesto debido a la baja por problemas mecánicos de los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri.

Desde un principio el argentino demostró que estaba más que inspirado, ya que en la largada pasó a dos oponentes y antes del final de la primera vuelta ya estaba sexto pese a haber largado con neumáticos duros.

En las primeras vueltas hubo un safety car, por lo que varios oponentes pararon en boxes y Colapinto escaló hasta la segunda posición, ya que decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos.

A partir de allí, el argentino solo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante el francés Esteban Ocon (Haas).

Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y mientras salía fue chocado de manera insólita por Ocon, quien lo quiso superar en un sector donde no tenía espacio.

Por suerte para el argentino, el choque solo se limitó a un trompo, aunque no presentó problemas en su monoplaza y pudo recuperarse de gran manera para terminar escalando hasta la décima posición.

Mientras tanto, el que también sumó en la temporada fue su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien terminó en el sexto puesto de la competencia.

Kimi Antonelli festejó su primera victoria tras liderar desde la pole position un doblete de Mercedes, por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, George Russell.

El piloto italiano de 19 años ‌se convirtió en el segundo ganador más joven de la historia de este deporte, solo por detrás del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que logró su primera ‌victoria con Red Bull a los 18 años en 2016.

Lewis Hamilton terminó en un distante tercer puesto, el primer podio del heptacampeón mundial desde que se unió a Ferrari el año pasado y el primero desde Las Vegas 2024, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, quedó cuarto tras una reñida batalla entre ambos.

El actual campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, y su compañero de equipo, Oscar Piastri, no pudieron tomar la salida debido a problemas con sus autos.

Fue un final de carrera tenso para el italiano, que bloqueó las ruedas ‌y se salió de la pista a tres vueltas de la bandera de cuadros, reduciendo su ventaja sobre Russell a 7,4 segundos y terminando con una ventaja de 5,515 segundos.

Fue el segundo doblete consecutivo de Mercedes en los dos primeros grandes premios disputados esta temporada, después de que Russell se impuso a Antonelli en la prueba inaugural de Australia el pasado fin de semana.

Russell, que ganó la carrera sprint del sábado con Antonelli quinto, vio cómo su ventaja en el campeonato se reducía de 11 a cuatro puntos, con el británico con 51 frente a los 47 de Antonelli, mientras que Leclerc marcha tercero con 34 y Hamilton con 33. Colapinto marcha 15º con una unidad.