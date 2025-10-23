Comenzó el plan de reparación y mantenimiento de calzada en el centro

Los trabajos forman parte de la segunda etapa del programa de mejoramiento urbano, que comenzó con el pintado de cordones cuneta y la renovación de señalética y marquesina. En paralelo, también se desarrollaron tareas viales sobre el Camino Centenario.

El Municipio avanza con un amplio plan de bacheo y reparación de calzadas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en distintos puntos de la ciudad. En esta primera instancia, los trabajos se concentran principalmente en el casco céntrico, aunque también incluyen otros sectores.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, explicó que “pudimos comenzar con un nuevo plan de bacheo, que busca restaurar todo el sector del centro de la ciudad. La idea es restituir la trama vial en las condiciones que corresponde tenerla”.

En ese sentido, pidió comprensión a los vecinos ante los posibles inconvenientes que puedan suscitarse en la circulación del día a día, entendiendo que es para mejorar la vida de todos. “Queremos pedir disculpas por los inconvenientes que se generen en la circulación vehicular, pero la idea es que podamos transitar de la mejor manera”, agregó.

El plan contempla más de 20 intervenciones, con tareas de bacheo que comenzaron en Canadá y El Patagónico y en 25 de Mayo, entre Rivadavia y Ameghino, y que luego continuarán en Gil Álvarez y 25 de Mayo; San Martín y 25 de Mayo; Av. Rivadavia y Carlos Pellegrini; Gil Álvarez esquina Carlos Pellegrini y acceso a la Terminal; Pellegrini esquina Sarmiento; Bartolomé Mitre y Rawson; Bartolomé Mitre entre Av. Rivadavia y San Martín, San Martín y Bartolomé Mitre, Belgrano y Almirante Brown, Belgrano y Av. Rivadavia, Av. Rivadavia y Belgrano, Rawson y Francia, Ameghino y Francia, Viamonte entre Rawson y Ameghino, Viamonte entre Rawson y Dorrego, Viamonte entre Av. Rivadavia y Ameghino, Viamonte esquina Maipú, entre otras arterias.

El funcionario recordó que estas acciones se enmarcan en la segunda etapa del plan integral de mejoramiento urbano, que se inició con el pintado de cordones cuneta, la renovación de señalética y el retiro de marquesinas y estructuras en desuso.

Asimismo, adelantó que está “planificando el nuevo programa de veredas para la calle San Martín, con el objetivo de unificar el diseño y mejorar la accesibilidad peatonal en la principal avenida de nuestra ciudad”.

TRABAJOS VIALES EN EL CAMINO CENTENARIO

Por otro lado, este miércoles la Subsecretaría de Vialidad Urbana, a cargo de Walter Navarro, ejecutó trabajos de mantenimiento en las banquinas del Camino Centenario, una zona afectada por la erosión producto de las lluvias. “Era un reclamo que veníamos recibiendo. Estamos mejorando la seguridad en la circulación de esa vía y en otros sectores”, informó Ostoich.