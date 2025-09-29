Comenzó la ampliación de la red de gas en el barrio Ara San Juan

La obra beneficiará a más de 53 familias del barrio ubicado en la zona norte de la ciudad.

Con la instalación de nichos domiciliarios, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos municipal inició la obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio Ara San Juan, ubicado en Km. 12. Los trabajos se realizan en el marco de la política de ordenamiento urbano y de servicios que propicia la gestión del intendente Othar Macharashvili.

El proyecto contempla el tendido de aproximadamente 1.700 metros de cañería, además de la instalación de 53 servicios domiciliarios, como así también la colocación de válvulas de bloqueo, tramos prefabricados, pruebas de hermeticidad y la reparación de veredas en los sectores intervenidos.

Al respecto, el secretario de la cartera, Fernando Ostoich, destacó la importancia de la obra para los vecinos de la zona norte, entendiendo que el gas natural es un servicio esencial que mejora la calidad de vida y brinda seguridad a las familias. “Con esta ampliación, más de 50 hogares del barrio Ara San Juan podrán acceder a una red que les permitirá calefaccionarse de manera adecuada y segura, especialmente en épocas de bajas temperaturas”, sostuvo

Asimismo, el funcionario señaló que este tipo de intervenciones forman parte del plan de servicios básicos que impulsa la gestión municipal, al detallar que se viene trabajando en distintos frentes tales como agua, cloacas, pluviales y gas natural. “La decisión del intendente, Othar Macharashvili, es clara: avanzar con obras estructurales que permitan un desarrollo equilibrado en todos los barrios de la ciudad”, concluyó.