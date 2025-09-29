El hecho ocurrió en Río Mayo y propusieron un año de prisión en suspenso y el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años.

Piden juicio abreviado para el hombre que agredió a su ex cuando le habló de separarse

En una audiencia realizada en Sarmiento, las representantes de la Fiscalía y del Ministerio de la Defensa Pública solicitaron al juez Alejandro Rosales la homologación de un acuerdo de juicio abreviado contra Matías César Paulette (39), imputado como autor del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en un contexto de violencia de género.

El acuerdo propone que Paulette sea condenado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional, además de cumplir con reglas de conducta por un plazo de dos años. Entre ellas, deberá presentarse cada cuatro meses ante el organismo de control, no establecer contacto con la víctima por ningún medio, asistir a un tratamiento psicológico y realizar un curso de capacitación en violencia de género.

Durante la audiencia, la funcionaria fiscal Tamara Bernardi recordó que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2024 en un domicilio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en Río Mayo, donde el acusado y la víctima convivían. Ese día, la mujer expresó su decisión de terminar la relación, a lo que Paulette respondió con insultos y agresiones físicas. Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones que le impidieron desarrollar sus actividades habituales y laborales por menos de 30 días.

La procuradora Marisol Sandoval explicó los términos del acuerdo y destacó que el imputado reconoció los hechos, admitió su responsabilidad y aceptó la pena propuesta, comprometiéndose a cumplir las medidas establecidas.

Finalmente, el juez Rosales informó que dará a conocer su resolución en un plazo de tres días.