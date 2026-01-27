Comenzó la construcción de 20 viviendas en Tres Lagos

La obra, financiada mediante el Fondo UNIRSE, fue adjudicada a está a cargo de la empresa EDECO S.A., tiene un plazo de ejecución de diez meses. Además, forma parte del plan provincial de reactivación de obras habitacionales que habían quedado paralizadas durante años.
El proyecto contempla a 19 viviendas estándar de dos dormitorios y 1adaptada para personas con movilidad reducida (PMR), todas en planta baja.
Las unidades estándar cuentan con una superficie de 50,29 m², mientras que la vivienda adaptada tiene una superficie de 58,28 m² y cada una estará compuesta por dos dormitorios, baño completo y un espacio integrado de estar, cocina y comedor.
Al respecto, el presidente del IDUV, Marcelo De La Torre, señaló que “se trata de viviendas de buena calidad, con sistema constructivo tradicional y materiales de primera, pensadas para el clima de la zona y para dar una respuesta habitacional definitiva”.
Las viviendas se construirán con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillo cerámico y cubierta de chapa galvanizada con aislaciones térmicas, y contarán con instalaciones completas, calefacción a gas y equipamiento de baño y cocina.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz