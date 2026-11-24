El acto contó con la participación de autoridades de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y referentes del colectivo LGTBQ+.

En el marco de las políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de derechos y erradicar toda forma de discriminación, se llevó adelante el izamiento de la bandera del Orgullo en Comodoro Rivadavia. La ceremonia fue el puntapié de una semana de actividades comunitarias y culturales que reafirman el compromiso con la ampliación de derechos.

El acto estuvo encabezado por la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa, cartera organizadora de la propuesta, junto a las titulares de Cultura y Desarrollo Humano, concejales, diputados provinciales y referentes del colectivo LGTBQ+.

Durante la jornada, se puso en valor la decisión política del Ejecutivo local de sostener y profundizar las herramientas municipales destinadas a acompañar a las diversidades en el sostenimiento y ampliación de derechos.

En ese sentido, Cativa destacó la labor cotidiana de su equipo y el respaldo transversal de las distintas dependencias municipales. "Hay que seguir pregonando y trabajando con el ejemplo, con amor y apoyando todas las actividades", expresó la funcionaria, al tiempo que subrayó la importancia de construir comunidad junto a todos los sectores sociales para enfrentar los discursos de odio y consolidar una ciudad más justa.

Por su parte, desde la Dirección de Diversidad remarcaron el profundo significado simbólico de la insignia multicolor en el espacio público. "Cada color de esta bandera tiene un nombre, una cara y una vida; representa a quienes abrieron camino y a las nuevas generaciones que hoy pueden soñar con vivir en libertad. Izarla en nuestra ciudad es decirle a toda la comunidad que existimos, resistimos y tenemos derechos", manifestaron.

Asimismo, desde las áreas de Desarrollo Humano y de Cultura coincidieron en señalar el trabajo articulado que viene desarrollando el Municipio desde hace años, posicionando a Comodoro Rivadavia como un ejemplo a nivel provincial y nacional en la defensa de los derechos humanos. En esa línea, invitaron a toda la ciudadanía a sumarse a las propuestas programadas durante la semana, que tendrán su cierre central este sábado con una jornada cultural.

De esta manera, desde la agenda municipal se continúa afianzando el trabajo transversal que prioriza la equidad y el respeto irrestricto por las identidades, fortaleciendo el vínculo entre el Estado local y las organizaciones de la sociedad civil.