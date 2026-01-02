Cómo es el cronograma de pagos de la ANSeS en enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) confirmó los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES DE HABER MINIMO
* DNI terminados en 0: 9 de enero
* DNI terminados en 1: 12 de enero
* DNI terminados en 2: 13 de enero
* DNI terminados en 3: 14 de enero
* DNI terminados en 4: 15 de enero
* DNI terminados en 5: 16 de enero
* DNI terminados en 6: 19 de enero
* DNI terminados en 7: 20 de enero
* DNI terminados en 8: 21 de enero
* DNI terminados en 9: 22 de enero
JUBILACIONES QUE SUPEREN EL MINIMO
* DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
* DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
* DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
* DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
* DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
ASIGNACIONES FAMILIARES
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
* DNI terminados en 0: 9 de enero
* DNI terminados en 1: 12 de enero
* DNI terminados en 2: 13 de enero
* DNI terminados en 3: 14 de enero
* DNI terminados en 4: 15 de enero
* DNI terminados en 5: 16 de enero
* DNI terminados en 6: 19 de enero
* DNI terminados en 7: 20 de enero
* DNI terminados en 8: 21 de enero
* DNI terminados en 9: 22 de enero
ASIGNACION POR EMBARAZO
* DNI terminados en 0: 12 de enero
* DNI terminados en 1: 13 de enero
* DNI terminados en 2: 14 de enero
* DNI terminados en 3: 15 de enero
* DNI terminados en 4: 16 de enero
* DNI terminados en 5: 19 de enero
* DNI terminados en 6: 20 de enero
* DNI terminados en 7: 21 de enero
* DNI terminados en 8: 22 de enero
* DNI terminados en 9: 23 de enero
ASIGNACION POR PRENATAL
* DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
* DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
* DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
* DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
* DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
ASIGNACION POR MATERNIDAD
* Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
ASIGNACIONES DE PAGO UNICO
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
* Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
* DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
* DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
* DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
* DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
* DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
ASIGNACIONES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
* Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
* DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
* DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
* DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
* DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
* DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.