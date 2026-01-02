En el caso de las jubilaciones y pensiones, el calendario de pagos se iniciará el viernes 9 de enero.

Cómo es el cronograma de pagos de la ANSeS en enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) confirmó los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

JUBILACIONES DE HABER MINIMO

* DNI terminados en 0: 9 de enero

* DNI terminados en 1: 12 de enero

* DNI terminados en 2: 13 de enero

* DNI terminados en 3: 14 de enero

* DNI terminados en 4: 15 de enero

* DNI terminados en 5: 16 de enero

* DNI terminados en 6: 19 de enero

* DNI terminados en 7: 20 de enero

* DNI terminados en 8: 21 de enero

* DNI terminados en 9: 22 de enero

JUBILACIONES QUE SUPEREN EL MINIMO

* DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

* DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

* DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

* DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

* DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

ASIGNACIONES FAMILIARES

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

* DNI terminados en 0: 9 de enero

* DNI terminados en 1: 12 de enero

* DNI terminados en 2: 13 de enero

* DNI terminados en 3: 14 de enero

* DNI terminados en 4: 15 de enero

* DNI terminados en 5: 16 de enero

* DNI terminados en 6: 19 de enero

* DNI terminados en 7: 20 de enero

* DNI terminados en 8: 21 de enero

* DNI terminados en 9: 22 de enero

ASIGNACION POR EMBARAZO

* DNI terminados en 0: 12 de enero

* DNI terminados en 1: 13 de enero

* DNI terminados en 2: 14 de enero

* DNI terminados en 3: 15 de enero

* DNI terminados en 4: 16 de enero

* DNI terminados en 5: 19 de enero

* DNI terminados en 6: 20 de enero

* DNI terminados en 7: 21 de enero

* DNI terminados en 8: 22 de enero

* DNI terminados en 9: 23 de enero

ASIGNACION POR PRENATAL

* DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

* DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

* DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

* DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

* DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

ASIGNACION POR MATERNIDAD

* Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

ASIGNACIONES DE PAGO UNICO

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

* Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

* DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

* DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

* DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

* DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

* DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

ASIGNACIONES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

* Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

* DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

* DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

* DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

* DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

* DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.