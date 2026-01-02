El nuevo esquema del dólar debutó con una fuerte suba

El dólar oficial anotó, este 2 de enero, su mayor alza en más de un mes, con un avance de 20 pesos al cierre de la jornada.

En el primer día el nuevo esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial anota su mayor alza diaria en seis semanas durante la primera jornada del año. Con esta nueva modificación, el Gobierno nacional aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de un renovado aumento de la demanda.

De esta manera, el dólar oficial mayorista cerró la primera rueda del año con una cotización de $1.475 un avance de $20 en la primera rueda de 2026. Con una tendencia similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación finalizó a $1.495, un aumento de $15.

En el caso de los dólares financieros, el dólar MEP arranca el año en $1.502,39, un salto de 1,5%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.541,46, un aumento de 1,1%. Por su parte, el dólar blue se mantiene a $1.530, mientras que el dólar cripto lo hace a $1.537,67, según Bitso.

En el mercado de futuros, las primeras operaciones comenzaron bajistas, pero con el correr del día se dieron vuelta en todos los tramos y cerraron con alzas en todos los plazos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.514,50, mientras que para junio cotizó a $1.703.