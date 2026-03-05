Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 5 de marzo una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones en Comodoro Rivadavia.

Durante la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento soplará desde el sector sudeste con velocidades entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C. El viento rotará al norte, manteniendo intensidades de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, hacia la noche el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en 16°C. El viento será del noreste, con velocidades que podrían oscilar entre 23 y 31 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias durante toda la jornada, por lo que se prevé un día estable y con condiciones agradables en la ciudad.